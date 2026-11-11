Vídeo: Unos manifestantes bloquean la entrada a un restaurante en Barcelona

Un grupo de manifestantes ha intentado impedir la entrada a un restaurante de Barcelona, donde se han producido varios incidentes durante una protesta.

Los participantes han comenzado a apilar sillas frente a la puerta del establecimiento para bloquear el acceso y evitar que otras personas pudieran entrar.

Además de colocar obstáculos en la entrada, los manifestantes también han intentado romper los cristales del local.

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