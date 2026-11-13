Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

UTECA

UTECA elige a Mario Rodríguez como nuevo presidente

A partir del 1 de enero de 2027, Mario Rodríguez relevará a Eduardo Olano, que será el nuevo vicepresidente de UTECA.

Imagen de Mario Rodríguez

UTECA elige a Mario Rodríguez como nuevo presidente | Europa Press

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

La Junta Directiva de la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA) ha acordado por unanimidad la elección de Mario Rodríguez como nuevo presidente de UTECA para el periodo 2027-2030.

Mario Rodríguez, presidente de Mediaset, sucede en el cargo al presidente de Atresmedia Publicidad, Eduardo Olano, quien, tras ocho años al frente de la asociación, ha sido elegido vicepresidente junto a la directora general de Ábside Media, Lucía Fernández del Viso, que renueva como vicepresidenta.

La renovación de los cargos directivos entrará en vigor el 1 de enero de 2027 por un periodo de cuatro años.

"Somos conscientes de la función social que tenemos encomendada"

Tras la elección de UTECA, Mario Rodríguez ha expresado su agradecimiento a la Junta Directiva por su respaldo y confianza. El próximo presidente ya ha avanzado que va a continuar con el trabajo que realizó su predecesor en colaboración con todos los asociados, para impulsar normas equitativas con las grandes plataformas y las redes sociales en materias como la medición crossmedia y la prominencia de la televisión en abierto.

Ha afirmado que "los asociados de UTECA somos plenamente conscientes de la función social que tenemos encomendada, así como de nuestra responsabilidad con la sociedad como medios confiables y con los anunciantes como soportes seguros para sus marcas".

Los miembros de la Junta Directiva han agradecido la labor de Eduardo Olano, bajo cuyo mandato UTECA ha liderado la demanda de una igualdad real de derechos y obligaciones con las grandes plataformas y las redes sociales en materias como la medición crossmedia y la prominencia de la televisión en abierto.

Del mismo modo, durante este tiempo, UTECA ha impulsado los compromisos de las televisiones en abierto con la sociedad, con el foco especial en la protección de los menores y el entretenimiento de calidad, junto al rigor y la veracidad informativa.

Sobre UTECA

Constituida en 1998, UTECA representa y defiende los intereses comunes de las televisiones comerciales en abierto en el ámbito nacional, comunitario e internacional.

Forman parte de UTECA Atresmedia, DKISS, Mediaset España, Net TV, Real Madrid TV, TEN, TRECE y VEO TV. Los asociados gestionan 21 canales de Televisión Digital Terrestre.

El temor de los vecinos del edificio de 'El Ruso', donde explotó la bomba de Oviedo: "Pudo ser una catástrofe"

Los vecinos del edificio de 'El Ruso'

Publicidad

Sociedad

Imagen de Airam

Un mechón de pelo con un 99,9% de coincidencia genética: la nueva pista sobre Airam, el joven desaparecido en septiembre

Coche Guardia Civil.

Hallan dos cadáveres en dos municipios de Ávila

Imagen de Mario Rodríguez

UTECA elige a Mario Rodríguez como nuevo presidente

Cambio de armario
Organización

Cambio de armario: las claves para organizarlo, ganar espacio y despedirnos de lo que ya no necesitamos

Antena 3 Noticias
Donación

Arranca la Gran Recogida de Alimentos 2026: así puedes hacer tu aportación

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Urbana
Accidente de tráfico

Muere un agente de la Guardia Urbana al chocar su moto contra un coche de la Policía Nacional en el centro de Barcelona

Un agente de la Guardia Urbana de Barcelona, de 50 años, que iba en motocicleta ha fallecido tras chocar contra vehículo de la Policía Nacional. El accidente tuvo lugar ayer por la noche en el centro de la ciudad condal.

La zona acordonada
AMENAZA DE BOMBA

Alerta por nuevas mochilas sospechosas de bomba en España: En la sede del PSOE de Aragón, en un colegio de Mataró y otro de Murcia, y en el metro de Vallecas

Las amenazas se han registrado en zonas cercanas a colegios en Mataró y Murcia, además de en el metro de Vallecas, en la Comunidad de Madrid.

Noticias de hoy, sábado 8 de agosto de 2026

Noticias hoy, viernes 13 de noviembre de 2026

Imagen del videopodcast de 3x3N del episodio 'Crsis migratoria: El Hierro, al límite"

Las llegadas de migrantes llevan a El Hierro al límite: la emergencia migratoria, las rutas más peligrosas y el origen de la crisis, en el nuevo episodio de '3x3N'

Imagen de un coche de la Guardia Civil

La Guardia Civil detiene en Almería a un hombre belga huido tras atropellar en su país a un policía

Publicidad