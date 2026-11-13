UTECA elige a Mario Rodríguez como nuevo presidente

La Junta Directiva de la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA) ha acordado por unanimidad la elección de Mario Rodríguez como nuevo presidente de UTECA para el periodo 2027-2030.

Mario Rodríguez, presidente de Mediaset, sucede en el cargo al presidente de Atresmedia Publicidad, Eduardo Olano, quien, tras ocho años al frente de la asociación, ha sido elegido vicepresidente junto a la directora general de Ábside Media, Lucía Fernández del Viso, que renueva como vicepresidenta.

La renovación de los cargos directivos entrará en vigor el 1 de enero de 2027 por un periodo de cuatro años.

"Somos conscientes de la función social que tenemos encomendada"

Tras la elección de UTECA, Mario Rodríguez ha expresado su agradecimiento a la Junta Directiva por su respaldo y confianza. El próximo presidente ya ha avanzado que va a continuar con el trabajo que realizó su predecesor en colaboración con todos los asociados, para impulsar normas equitativas con las grandes plataformas y las redes sociales en materias como la medición crossmedia y la prominencia de la televisión en abierto.

Ha afirmado que "los asociados de UTECA somos plenamente conscientes de la función social que tenemos encomendada, así como de nuestra responsabilidad con la sociedad como medios confiables y con los anunciantes como soportes seguros para sus marcas".

Los miembros de la Junta Directiva han agradecido la labor de Eduardo Olano, bajo cuyo mandato UTECA ha liderado la demanda de una igualdad real de derechos y obligaciones con las grandes plataformas y las redes sociales en materias como la medición crossmedia y la prominencia de la televisión en abierto.

Del mismo modo, durante este tiempo, UTECA ha impulsado los compromisos de las televisiones en abierto con la sociedad, con el foco especial en la protección de los menores y el entretenimiento de calidad, junto al rigor y la veracidad informativa.

Sobre UTECA

Constituida en 1998, UTECA representa y defiende los intereses comunes de las televisiones comerciales en abierto en el ámbito nacional, comunitario e internacional.

Forman parte de UTECA Atresmedia, DKISS, Mediaset España, Net TV, Real Madrid TV, TEN, TRECE y VEO TV. Los asociados gestionan 21 canales de Televisión Digital Terrestre.