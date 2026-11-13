Cambio de armario: las claves para organizarlo, ganar espacio y despedirnos de lo que ya no necesitamos

Con la llegada de una nueva temporada toca hacer uno de los cambios más habituales en casa: renovar el armario. Sacar las prendas que llevaremos durante los próximos meses, guardar las de la temporada anterior y, sobre todo, aprovechar la ocasión para poner orden. Porque sí, el cambio de armario es también el momento perfecto para hacer limpieza, descubrir todo lo que tenemos y dejar espacio a lo que realmente utilizamos.

Organizar por categorías: el primer paso para poner orden

Antes de empezar a colocar la ropa, lo ideal es sacar todas las prendas y separarlas por categorías. Camisetas, pantalones, vestidos, jerséis, abrigos, ropa deportiva... Tenerlo todo agrupado nos permitirá visualizar mejor qué tenemos y cuánto espacio necesitamos para cada tipo de prenda. Este primer paso también ayuda a detectar prendas que hace tiempo que no utilizamos o piezas que ni siquiera recordábamos que teníamos.

Visualizar el espacio antes de guardar

Otro de los trucos fundamentales es pensar cómo queremos distribuir el armario antes de empezar a colocar las prendas. Observar el espacio disponible, revisar los cajones, las baldas y las barras para colgar y decidir qué lugar ocupará cada categoría nos ayudará a conseguir una organización mucho más funcional. La idea es reservar las zonas más accesibles para las prendas que utilizamos habitualmente y aprovechar los espacios menos visibles para aquello que necesitamos guardar durante más tiempo.

Menos cajas y más prendas a la vista

A veces, con la intención de tenerlo todo ordenado, acabamos llenando el armario de cajas. Sin embargo, esto puede hacer que olvidemos qué tenemos guardado y que algunas prendas queden completamente fuera de nuestra vista. Lo ideal es apostar por una organización visual, con las prendas bien colocadas y accesibles. Cuantas menos cosas tengamos escondidas, más fácil será encontrar lo que buscamos y mantener el orden. Las cajas deben reservarse para lo esencial: prendas de otras temporadas, ropa que queremos conservar o complementos que no utilizamos a diario.

¿Y con la ropa que guardamos por si acaso?

Seguro que más de una vez hemos dudado antes de deshacernos de una prenda pensando que quizá algún día volveremos a ponérnosla. Esas prendas que no queremos donar, pero que tampoco utilizamos, suelen acabar ocupando un espacio importante en el armario. La solución es hacer una pequeña selección. Podemos escoger aquellas piezas que realmente nos gustaría conservar y que creemos que podríamos volver a utilizar, doblarlas cuidadosamente y guardarlas en una caja.

Eso sí, es importante que esta caja quede al alcance dentro del propio armario. De esta manera, no ocuparemos espacio con prendas que no utilizamos habitualmente, pero tampoco tendremos que desprendernos de ellas si todavía no estamos preparados.

Donar lo que ya no utilizamos: una oportunidad para dar una segunda vida a la ropa

El cambio de armario también es una buena oportunidad para practicar el consumo responsable. Si encontramos prendas que llevan varias temporadas sin salir del armario, que ya no nos quedan bien o que simplemente no encajan con nuestro estilo, quizás ha llegado el momento de dejarlas ir.

Cómo guardar la ropa de verano para tenerla siempre a punto

Una vez hemos hecho espacio para la nueva temporada, llega el momento de guardar la ropa de verano. Para ello, las cajas de almacenaje con cremallera son una opción muy práctica, ya que permiten mantener las prendas protegidas y agrupadas hasta que volvamos a necesitarlas.

La recomendación es seguir el mismo sistema de organización: separar por categorías. Bañadores y bikinis por un lado, vestidos por otro, camisetas y tops juntos, y así con el resto de prendas. También podemos etiquetar las cajas para identificar rápidamente su contenido cuando llegue el próximo cambio de temporada.