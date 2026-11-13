Alerta por nuevas mochilas sospechosas de bomba en España: En la sede del PSOE de Aragón, en un colegio de Mataró y otro de Murcia, y en el metro de Vallecas

Este viernes, los Mossos d'Esquadra han perimetrado una zona del centro de Mataró (Barcelona) tras el aviso por una maleta abandonada en la calle. Ante tal situaión, también se ha tenido que confinar durante cerca de una hora la Escola Pia Santa Anna.

El operativo se ha activado a las 09:30 horas en el entorno del Camí Ral con el despliegue, de manera preventiva y sin que constara ninguna amenaza de bomba, de técnicos especialistas en desactivación de artefactos explosivos (TEDAX) y de la unidad canina, según han confirmado a EFE fuentes policiales.

De esta manera, la escuela ha aplicado su protocolo de emergencia en coordinación con los agentes y ha concentrado a los alumnos a una zona interior y segura apartada de la vía pública. Una vez que la policía catalana ha descartado la presencia de cualquier elemento peligroso y han levantado el perímetro de seguridad, la escuela ha finalizado el confinamiento y ha retomado las clases con normalidad.

Goteo de amenazas de bomba en España

Tras el tiroteo y la posterior explosión de una mochila bomba que mató a subinspector de la Policía Nacional, Jota, y a su perro, Deny, e hirió de extrema gravedad a otro en Oviedo, las alaramas por amenazas de bomba se suceden de manera constante en España.

Además de este aviso en Mataró, a primera hora de este viernes, el murciano Barrio del Carmen de Murcia amanecía acordonado. Una maleta abandonada junto a una papelera cerca de un colegio ubicado en las inmediaciones del Cuartel de Artillería ha povocado una alerta por una posible amenaza de bomba. El incidente ha obligado a desplegar un dispositivo policial y a cortar temporalmente el tráfico en la zona, aunque ha resultado ser falsa alarma, ha detallado 'La Opinión de Murcia'.

También otra mochila sospechosa ha obligado a desplegar a los Tedax en el metro de Valdecarros, así como a cortar la circulación de trenes en un tramo de la Línea 1 de Metro, aunque finalmente el aviso ha resultado negativo. El incidente ha sido a primera hora de la mañana de este viernes cuando se ha recibido un aviso por la presencia de una mochila sospechosa en la citada estación.

Otra amenaza de bomba en la sede del PSOE Aragón

Pasadas las 12:00 horas del mediodía de este viernes, la Policía Nacional ha detectado otra posible amenaza de bomba en las inmediaciones de la sede del PSOE de Aragón, situada en la calle conde de Aranda. Hasta allí se han desplazado unidades de Guías Caninos y TEDAX. A esa misma hora, se ha encontrado otra mochila sospechosa cerca del cuartel de la Guardia Civil en Albacete.