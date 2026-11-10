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Canarias reclama medidas extraordinarias para El Hierro y el Gobierno anuncia 15 millones para afrontar la emergencia migratoria

El Gobierno de España declara la emergencia migratoria en Canarias, refuerza los medios de Salvamento Marítimo y destina un millón de euros a la atención sanitaria en El Hierro.

Rescate de un cayuco en aguas próximas a El Hierro

Rescate de un cayuco en aguas próximas a El Hierro Europa Press

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Déborah Sabina
Déborah Sabina
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El Ejecutivo regional reclamaba, además, un paquete de medidas fiscales y económicas para compensar el impacto de la presión migratoria en la isla.

El Gobierno de España y el de Canarias han celebrado una reunión de la Comisión Interministerial de Inmigración, con carácter monográfico sobre Canarias y con la participación del Cabildo de El Hierro, que se ha cerrado con una batería de medidas para reforzar la respuesta a la crisis migratoria.

Entre los principales acuerdos figura la declaración de la emergencia migratoria en Canarias, que movilizará 15,18 millones de euros para habilitar nuevas plazas en centros de titularidad estatal y financiar los traslados de migrantes entre islas y hacia la Península. A esta cantidad se suma un millón de euros para los servicios sanitarios y de primera atención que presta Cruz Roja en El Hierro.

El refuerzo alcanzará también a Salvamento Marítimo. El Estado incorporará la Guardamar Calíope a los dispositivos de rescate y, con este movimiento, tres de las cinco guardamares operativas en España estarán destinadas a El Hierro.

Otra de las medidas anunciadas es el incremento de personal en la Delegación del Gobierno en Canarias para agilizar la tramitación de los expedientes de reubicación de menores migrantes no acompañados. El Ejecutivo central también ha mostrado su predisposición a sufragar los gastos de los representantes legales de estos menores, una figura obligatoria tras la entrada en vigor del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo.

Lo que pedía Canarias

Los acuerdos llegan después de que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, preparase un documento de nueve puntos, consensuado por los partidos con representación en el Parlamento regional, salvo Vox, para reclamar una respuesta extraordinaria del Estado ante la presión migratoria en El Hierro.

Entre las principales demandas figuraba un paquete de medidas fiscales y económicas para la isla, con ayudas directas a empresas y autónomos y bonificaciones a la Seguridad Social, tomando como referencia las actuaciones aprobadas por el Estado para Ceuta.

Canarias también reclamaba reuniones semanales con el Gobierno central, la puesta en marcha de un plan de contingencia, más medios de la Agencia Europea de Fronteras (Frontex) y la activación de los mecanismos de solidaridad previstos en el Pacto Europeo de Migración y Asilo.

Las demandas pendientes

En este ámbito, la respuesta del Estado ha sido más abierta. El Gobierno se ha comprometido a estudiar las medidas necesarias para afrontar los gastos extraordinarios derivados de la presión migratoria en El Hierro y garantizar la sostenibilidad financiera de las administraciones locales.

También monitorizará la evolución económica de la isla para adoptar medidas que permitan mitigar el impacto sobre su tejido productivo. En el terreno diplomático, el Ejecutivo ha destacado la cooperación con los países de origen y los recientes viajes del ministro del Interior a Mauritania y Senegal.

Así, la reunión deja compromisos concretos en financiación asistencial, rescate marítimo y gestión de menores, mientras que las principales reivindicaciones económicas de Canarias, las bonificaciones y las ayudas específicas al tejido empresarial, quedan todavía pendientes de concreción para aliviar la presión sobre los recursos asistenciales y reducir las consecuencias sociales y económicas de la crisis migratoria en El Hierro.

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