Arranca la Gran Recogida de Alimentos 2026: así puedes hacer tu aportación

Este viernes ha comenzado la XIV edición de la Gran Recogida de Alimentos 2026, que se extenderá durante todo el fin de semana. Los días 13, 14 y 15 de noviembre, los supermercados de toda España acogen una de las campañas solidarias más importantes del año para ayudar a las personas que atraviesan dificultades para acceder a una alimentación suficiente. En el caso del domingo, la recogida solo tendrá lugar en aquellos supermercados que abren ese día

El objetivo de esta edición es alcanzar los 10 millones de kilos de alimentos, una cantidad pensada para apoyar a cerca de un millón de personas en situación de pobreza alimentaria. Para lograrlo, se pueden donar productos no perecederos en los establecimientos participantes o realizar una aportación económica al pasar por caja. Este año hay más de 11.000 establecimientos en todo el país donde se puede realizar una aportación.

José Pita, voluntario del Banco de Alimentos de Galicia, ha explicado que la campaña es una de las más importantes del año: "Para nosotros es uno de los más importantes del año, donde más recolectamos, donde diríamos que hacemos el acopio para después. Siempre cae algo de Navidad, entonces podemos endulzar la Navidad a alguna persona".

Formas de colaborar

El Banco de Alimentos de Madrid anima a participar en la campaña con amigos, familia, compañeras y compañeros de trabajo o equipos deportivos. Además de colaborar durante la recogida, existe la figura de coordinadora o coordinado.

Con solo cuatro horas de tiempo se puede ayudar a miles de personas en situación de pobreza alimentaria en la Comunidad de Madrid. Para apuntarse, se puede inscribirse a través de la web de la Gran Recogida, escribir a grvoluntarios@bamadrid.org o llamar al 919 90 54 05.

Las empresas también pueden ofrecer a sus trabajadores la posibilidad de realizar voluntariado corporativo. Para más información, pueden contactar con el Banco de Alimentos de Madrid en el 917 34 63 83 o escribir a grempresas@bamadrid.org.

Y quiénes no puedan acudir a un supermercado pueden colaborar de forma online desde ahora hasta finales de diciembre a través de la página web de la Gran Recogida o mediante Bizum al número 00090.

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