Las llegadas de migrantes llevan a El Hierro al límite: la emergencia migratoria, las rutas más peligrosas y el origen de la crisis, en el nuevo episodio de '3x3N'

La crisis migratoria vuelve a poner a Canarias en una situación límite. Desde hace semanas, la llegada constante de embarcaciones con migrantes a las costas del archipiélago ha obligado a las administraciones a reforzar los dispositivos de emergencia, especialmente en El Hierro, una de las islas que está soportando una mator presión. El Gobierno ha declarado la emergencia migratoria, pero las llegadas no se detienen y los recursos disponibles empiezan a mostrar sus límites.

En lo que va de noviembre, más de 7.000 personas han llegado a Canarias, según los datos ofrecidos por Antena 3 Canarias. Una cifra que permite hacerse una idea de la dimensión del desafío: El Hierro cuenta con unos 12.000 habitantes, por lo que la llegada de más de la mitad de esa población en apenas diez días supone una presión extraordinaria para una isla con recursos limitados.

Uno de los puntos más afectados es La Restinga, un pequeño pueblo situado al sur de El Hierro que apenas tiene 600 habitantes. Su puerto se ha convertido en uno de los principales escenarios de esta crisis. En el muelle han llegado a concentrarse hasta 1.800 migrantes en una sola jornada, una situación que ha repercutido directamente en los servicios de la isla. El hospital se ha visto colapsado y faltan manos para atender a todas las personas que llegan.

Aunque los migrantes son trasladados progresivamente a otras islas y posteriormente a la península, la sucesión de desembarcos mantiene a El Hierro bajo una presión constante.

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Un dispositivo de acogida desbordado

La llegada a tierra es solo el primer paso de un proceso que requiere una importante coordinación. Cuando los cayucos alcanzan la costa, se activa un dispositivo en el que Cruz Roja realiza una primera valoración médica, se identifica a las personas y se organiza su traslado a los recursos de acogida.

Sin embargo, la capacidad de estos centros de El Hierro está saturada. La isla no dispone de infraestructuras suficientes para atender a todas las personas que llegan, por lo que se están organizando traslados en ferry a Tenerife y otras islas. Además, el Gobierno ha movilizado dos aviones del Ejército para trasladar migrantes a la península y distribuirlos en otros centros de acogida.

La situación evidencia un problema que Canarias llevaba tiempo advirtiendo. No se trata de una crisis repentina: el archipiélago ha alertado en distintas ocasiones de la presión migratoria que soporta y de la necesidad de contar con más recursos para responder a las llegadas.

Las cifras reflejan la magnitud del fenómeno. En 2024 llegaron por vía marítima a Canarias 47.000 migrantes, más del 70% del total de entradas irregulares registradas en España. Aunque el año pasado se produjo un descenso considerable, las uslas continuaron siendo la principal puerta de entrada por mar. El repunte registrado durante los primeros días de noviembre apunta a que este año podría superarse el balance de 2025.

La ruta atlántica, una de las más mortíferas

Detrás de estas llegadas se encuentra una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo: la atlántica. Las travesías pueden prolongarse durante seis o siete días en el mar, en condiciones especialmente duras para quienes emprenden el viaje a bordo de cayucos.

El coste humano de esta ruta es elevado. El año pasado, más de 1.900 personas perdieron la vida intentando alcanzar el archipiélago canario. Las embarcaciones también llegan a otras islas, especialmente Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife.

Canarias conoce desde hace años las consecuencias de los randes repuntes migratorios. En 2006, la denominada 'crisis de los cayucos' golpeó especialmente a Tenerife. En 2020, Gran Canaria vivió otra situación de emergencia en el muelle de Arguineguín, que llegó a conocerse como el 'muelle de la vergüenza' por las condiciones de hacinamiento y la crisis humanitaria que se produjo allí.

En 2023, el archipiélago volvió a afrontar un año crítico, con alrededor de 40.000 llegadas. El Hierro soportó entonces una parte importante de la presión migratoria, una situación que vuelve a repetirse ahora.

Senegal y la falta de oportunidades, entre las causas de las salidas

Para comprender por qué miles de personas se embarcan en una travesía tan peligrosa es necesario mirar también a los países de orgien. Senegal es uno de los principales puntos de partida de la ruta atlántica y atraviesa una situación marcada por la inestabilidad política y la falta de perspectivas de futuro para los jóvenes.

A estos factores se ha sumado una menor vigilancia de las costas por motivos técnicos, según han explicado varios ciudadanos senegaleses. Entre las circunstancias señaladas digura el despliegue de 15.000 germandes para garantizar la seguridad de los Juegos Olímpicos de la Juventud que se están celebrando en el país.

No obstante, Senegal no es el único origen de las personas que llegan a Canarias. En las embarcaciones conviven historias y circunstancias muy diferentes. Entre las principales nacionalidades se encuentran también ciudadanos de Malí, Gambia, Guinea y Marruecos.

Las razones para abandonar sus países no responden a una única causa. Los motivos económicos se mezclan con factores políticos y sociales, en un fenómeno multifactorial que obliga a analizar cada situación desde distintas perspectivas.

Aunque predominan los hombres jóvenes, también emprenden el viaje mujeres, que se enfrentan a riesgos añadidos durante la travesía. Muchas huyen de situaciones de violencia de género en sus países de origen, pero siguen expuestas a distintas formas de violencia durante el recorrido migratorio.