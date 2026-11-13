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Un mechón de pelo con un 99,9% de coincidencia genética: la nueva pista sobre Airam, el joven desaparecido en septiembre

La familia encontró el mechón en septiembre y lo consideran una esperanzadora "prueba de vida".

Imagen de Airam

Imagen de Airam Europa Press

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Alba M. Cirera
Publicado:

Los padres de Airam Concepción Afonso, el joven desaparecido hace casi nueve meses en La Palma, han localizado un mechón de pelo con un 99,9% de coincidencia genética con la madre del joven. Este nuevo hallazgo mantiene la búsqueda y se espera que pueda resultar trascendente para la investigación.

Durante una rueda de prensa celebrada este viernes, Fran Concepción y Mercedes Afonso, padres del joven desaparecido, han contado cómo se produjo la localización del cabello.

Hasta el momento, se han registrado 27 posibles avistamientos en diferentes puntos de La Palma y dos rastros de perros. Siempre caminan por la zona en busca de indicios.

Además, los padres han pedido una búsqueda coordinada y adaptada a las circunstancias del joven. Entre sus demandas figuran la utilización de drones, incluidos dispositivos nocturnos, y la participación de perros especializados, además de profesionales que puedan diseñar un operativo adecuado.

Han hecho un llamamiento especial a los vecinos de los alrededores para que difundan y trasladen cualquier información que sea de ayuda para localizar a Airam.

Cómo se produjo el hallazgo

El padre, en uno de esos seguimientos, encontró un mechón de pelo en unos caminos que bajan desde El Paso por la zona de San Isidro hasta la Montaña de la Breña. Lo fotografió, como de habitual y cogió una muestra para analizarla.

Según explicaba, se trataba de un mechón de unos treinta centímetros que estaba junto a un banco donde había más mechones pequeños encima y en el suelo.

La familia comunicó el hallazgo a la Policía, pero, ante la posibilidad de que el análisis oficial pudiera tardar más de tres meses, tomaron la decisión de acudir a un laboratorio privado especializado en las pruebas de ADN mitocondrial.

El análisis del laboratorio

La madre, Mercedes Afonso, contactó con LabGenetic, en Madrid, y envió una muestra de su saliva y parte del pelo encontrado. Un mes después, el laboratorio tenía los resultados.

Se detalla que el análisis estudió unos 1.200 nucleótidos de ADN y que encontró coincidencias entre ambas muestras. El resultado es compatible con que los donantes sean la misma persona o estén emparentados por vía materna, con la probabilidad casi redonda del 99,9%.

Sin embargo, Mercedes apuntó que el ADN mitocondrial identifica un linaje materno, pero no permite identificar de forma individual a una persona. Pese a esto, sostiene que el pelo pertenece a Airam.

La seguridad de los padres frente a la desaparición

Ambos insisten en que se mantienen convencidos de que su hijo sigue vivo y que podría estar escondido en algún lugar de la isla. Asimismo, conservan la hipótesis de que Airam podría haber sufrido lo que describen como un episodio de "colapso autista".

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