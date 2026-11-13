Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Yihadista

A prisión un presunto yihadista detenido en Madrid que habría expresado su deseo de morir por la causa

El detenido se estaría autocapacitando diariamente, además de movilizar a su comunidad de seguidores online, según los investigadores.

La Policía Nacional detiene a un presunto yihadista que se encontraba inmerso en un avanzado estado de radicalización

La Policía Nacional detiene a un presunto yihadista que se encontraba inmerso en un avanzado estado de radicalización | Policía Nacional

Publicidad

Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
Publicado:

La Audiencia Nacional ha ordenado el ingreso en prisión de un hombre detenido por la Policía Nacional en la Comunidad de Madrid, acusado de autoadoctrinamiento terrorista y de adoctrinar a otras personas. Según la investigación, se encontraba en un avanzado estado de radicalización yihadista y habría expresado su deseo de morir por la causa.

El detenido compartía el ideario de organizaciones terroristas como las Brigadas de Izzeddine Al Qasam, el Estado Islámico y Al Qaeda. Los investigadores consideran que su perfil representaba un grave riesgo para la seguridad nacional. Además, habría estado movilizando a su comunidad de seguidores en redes sociales para animarles a llevar a cabo acciones violentas de carácter terrorista yihadista.

La investigación se inició el pasado año, cuando los agentes antiterroristas detectaron a una persona altamente radicalizada que vivía en España. Durante las pesquisas, comprobaron que compartía contenidos considerados extremadamente violentos en internet. Según la Policía Nacional, el hombre se estaría autoformando de forma diaria en material relacionado con el terrorismo yihadista.

La detención se produjo el pasado martes, cuando los agentes registraron su domicilio e intervinieron numeroso material informático que está siendo analizado por los investigadores.

La operación ha sido desarrollada por la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional, junto con la Brigada Provincial de Información de Madrid, bajo la dirección de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Tras pasar a disposición del Tribunal Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, el juez acordó su ingreso en prisión.

El temor de los vecinos del edificio de 'El Ruso', donde explotó la bomba de Oviedo: "Pudo ser una catástrofe"

Los vecinos del edificio de 'El Ruso'

Publicidad

Sociedad

Imagen de la Policía Nacional

Se hacían pasar por el banco para vaciar las cuentas: 43 detenidos estafaron más de un millón de euros

Migrantes trasladados de Canarias a la Península

Más de 100 migrantes llegan al aeropuerto de Barajas procedentes de Tenerife

La Policía Nacional detiene a un presunto yihadista que se encontraba inmerso en un avanzado estado de radicalización

A prisión un presunto yihadista detenido en Madrid que habría expresado su deseo de morir por la causa

Imagen de Airam
Desapariciones

Un mechón de pelo con un 99,9% de coincidencia genética: la nueva pista sobre Airam, el joven desaparecido en febrero

Coche Guardia Civil.
Cuerpos

Hallan dos cadáveres en dos municipios de Ávila

Imagen de Mario Rodríguez
UTECA

UTECA elige a Mario Rodríguez como nuevo presidente

A partir del 1 de enero de 2027, Mario Rodríguez relevará a Eduardo Olano, que será el nuevo vicepresidente de UTECA.

Cambio de armario
Organización

Cambio de armario: las claves para organizarlo, ganar espacio y despedirnos de lo que ya no necesitamos

Con la llegada del invierno toca hacer un nuevo cambio de armario, ¿por dónde empezamos?.

Antena 3 Noticias

Arranca la Gran Recogida de Alimentos 2026: así puedes hacer tu aportación

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Urbana

Muere un agente de la Guardia Urbana al chocar su moto contra un coche de la Policía Nacional en el centro de Barcelona

La zona acordonada

Alerta por nuevas mochilas sospechosas de bomba en España: En la sede del PSOE de Aragón, en un colegio de Mataró y otro de Murcia, y en el metro de Vallecas

Publicidad