A prisión un presunto yihadista detenido en Madrid que habría expresado su deseo de morir por la causa

La Audiencia Nacional ha ordenado el ingreso en prisión de un hombre detenido por la Policía Nacional en la Comunidad de Madrid, acusado de autoadoctrinamiento terrorista y de adoctrinar a otras personas. Según la investigación, se encontraba en un avanzado estado de radicalización yihadista y habría expresado su deseo de morir por la causa.

El detenido compartía el ideario de organizaciones terroristas como las Brigadas de Izzeddine Al Qasam, el Estado Islámico y Al Qaeda. Los investigadores consideran que su perfil representaba un grave riesgo para la seguridad nacional. Además, habría estado movilizando a su comunidad de seguidores en redes sociales para animarles a llevar a cabo acciones violentas de carácter terrorista yihadista.

La investigación se inició el pasado año, cuando los agentes antiterroristas detectaron a una persona altamente radicalizada que vivía en España. Durante las pesquisas, comprobaron que compartía contenidos considerados extremadamente violentos en internet. Según la Policía Nacional, el hombre se estaría autoformando de forma diaria en material relacionado con el terrorismo yihadista.

La detención se produjo el pasado martes, cuando los agentes registraron su domicilio e intervinieron numeroso material informático que está siendo analizado por los investigadores.

La operación ha sido desarrollada por la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional, junto con la Brigada Provincial de Información de Madrid, bajo la dirección de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Tras pasar a disposición del Tribunal Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, el juez acordó su ingreso en prisión.