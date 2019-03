La lluvia complica la segunda fase de la operación salida de Semana Santa

Comienza el fin de semana más conflictivo del año en cuanto a viajes. Tráfico prevé casi nueve millones de desplazamientos por carretera, sobre todo a partir de las 15.00h. Los principales problemas estarán en las salidas de las grandes ciudades y en las localidades con celebraciones religiosas.

Los españoles también viajarán en tren. Renfe ha reforzado su servicio AVE y Larga Distancia con 29.000 plazas más. Y los aeropuertos españoles esperan casi cinco millones de viajeros, un 8% más que en 2010.

Pero llega una borrasca desde el Atlántico que dejará lluvias en toda la península y los hosteleros temen no alcanzar el 80% de ocupación prevista.



En pleno paseo marítimo el panorama que encontramos es desolador. Terrazas vacías y apenas turistas en las calles. Aunque la Semana Santa no ha hecho más que empezar, y bares y restaurante aún mantienen la esperanza. Y esque los turistas no tienen más remedio que buscar alternativas.



El mal tiempo afectará también a los aficionados al fútbol. La operación salida coincide con la Final de la Copa del Rey, y se espera que 40.000 personas viajen hoy a Valencia. Trafico teme que la A-3 se convierta en una ratonera y recomienda precaución, no dejar el viaje para última hora, o tomar itinerarios alternativos.