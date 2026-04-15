Latinoamericanos, jóvenes y en el sector de la hostelería: el perfil de los extranjeros que aspiran a la regularización en España

El Consejo de Ministros celebrado este martes ha aprobado la regularización masiva de inmigrantes. Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, uno de cada cinco habitantes en España, no ha nacido en territorio nacional.

Entre 500.000 y 800.000 personas se podrán beneficiar de esta nueva medida. Informes policiales de especialistas en asuntos de Extranjerías y Fronteras, alerta que este dato "es muy superior".

Latinoamérica a la cabeza

Cerca del 50% provienen de América otro 27% de Europa. Le sigue un 17% desde África y finalmente un 6% de Asia.

Uno de cada tres son de Colombia y llama la atención el gran número de rusos y nórdicos que pueden optar a esta nueva medida con un aumento en los últimos años de la llegada de este perfil de ciudadanos.

Jóvenes entre 24-44 años

Según el CES, este perfil demográfico responde a migraciones por motivo laborales ya que muchos llegaron a España en edad de trabajar. El informe sobre la realidad migratoria indica que la población migrante en España es más joven que la autóctona.

La mayoría de la población migrante trabaja como mano de obra en sectores de servicios intensivos, especialmente en actividades de baja cualificación. El 68,4% trabaja en el sector servicios, en lo referido a restauración y hostelería.

Destaca la elevada presencia en ocupaciones de limpieza, cuidado de mayores y servicios domésticos. Por otro lado, sólo un 2% trabaja en administraciones públicas y defensa.

Marruecos y Rumanía destacan

El 45% de los inmigrantes que trabajaban en España en 2024, lo hacían en régimen de contratación temporal. Destaca Marruecos y Rumanía con más de 300.000 afiliados en ambos casos, según datos de la Seguridad Social de 2024.

En el caso de los marroquíes, que suponen un 75% del total de inmigrantes africanos, la tasa de paro es más alta. Su presencia, mayoritariamente se centra en Murcia, Almería y Cataluña.

Se trata de inmigración con mayor debilidad en su incorporación al mercado, especialmente en el caso de las mujeres. Solo el 42% de ellas busca trabajo o trabaja.

Asiáticos y europeos

La inmigración de origen asiático es minoritaria en España, lo que supone una gran diferencia con otros países europeos. Los asiáticos corresponden al comercio, con un 41%. Seguidamente ocupan la hostelería, con un 32% y en tercer lugar, la manufacturera, con un 4%.

Por su parte, los europeos con mayor presencia en España son los rumanos, italianos y británicos. Llama la especial atención el crecimiento de ciudadanos rusos y nórdicos con gran presencia en la Costa del Sol.

Condiciones para la regularización

Entre los parámetros que deben de cumplir, los inmigrantes tienen que demostrar que llevan al menos cinco meses viviendo en España y que estuvieran en el país antes del 1 de enero de 2026.

Otro requisito es acreditar la mayoría de edad y presentar el pasaporte u otros documentos identitarios en vigor. Por último, deben de acreditar carecer de antecedentes penales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.