Las 10 claves de Margarita del Val sobre la vacuna y el fin del coronavirus

Margarita del Val ha pasado por 'Espejo Público' para informar detalladamente sobre los efectos de la vacuna, la incertidumbre de si es posible contagiar una vez se ha inoculado y otras dudas relacionadas con las dosis que están distribuyendo en España.

En la mañana de hoy España ha recibido más de 360.000 dosis para comenzar el proceso de vacunación masivo en todo el territorio nacional.

Es un proceso lento en el que se necesitarán muchas más vacunas

Del Val se ha mostrado positiva en cuanto a la llegada de la vacuna a España y ha asegurado que "las vacunas hay que fabricarlas y eso conlleva un tiempo, por eso el proceso será lento". Obviamente ha señalado que es importante que sigan llegando muchas dosis porque todavía son pocas.

"No sabemos si las personas contagiadas no contagiarán el virus"

Ha sido uno de los titulares sin duda alguna, la viróloga no ha confirmado que el hecho de inocularse la vacuna te impida contagiar a otras personas. "Durante estos meses seguirán fabricándose diferentes vacunas que puedan demostrar algo diferente a las que ya tenemos. Ahora mismo ninguna vacuna asegura que al inyectarla no puedas contagiar".

"En los experimentos previos los animales contagiaban pese a estar vacunados"

Al parecer todavía no es seguro que la vacuna impida la posibilidad de contagio. "Los animales contagiaban, menos que los que no estaban vacunados pero aun así lo hacían. Tenemos que suponer que las personas vacunadas puedan ser contagiosas"

"Puede haber vacunados que sean asintomáticos contagiosos"

Margarita del Val ha explicado que si ocurre esto sería un éxito para estas personas, pero para controlar la pandemia a nivel de sociedad no sería suficiente.

"Harían falta más vacunas convencionales que pudieran ser almacenadas en la nevera"

Uno de los problemas de las vacunas del coronavirus es que su conservación debe ser a niveles muy específicos, ya que si se rompe la cadena del frío ya no valdrían.

"Necesitaríamos vacunas convencionales que pudieran almacenarse en cualquier nevera. Por ejemplo, la de Moderna es más favorable en ese sentido", asegura Del Val.

"No sabremos si podemos conseguir la inmunidad colectiva"

Uno de los objetivos con la vacuna es conseguir la inmunidad colectiva o 'de rebaño' para empezar a estar más seguros a nivel de sociedad.

"La inmunidad colectiva se consigue cuando las personas vacunadas no contagian el virus, pero eso no se sabe todavía. Sabemos que la vacuna servirá para que las UCIS y los hospitales no estén tan saturados", explica.

"Es posible que dentro de un año sea necesario volver a vacunar"

Lo que ocurrirá de aquí a medio año, por ejemplo, es una incógnita, porque no se sabe el tiempo de duración que tiene la vacuna.

"Es posible que dentro de un año haya que volver a vacunar o tal vez se encuentren otras vacunas que consigan más inmunidad".

"No sabemos si aun teniendo un 60/70% de población vacunada se consiga la inmunidad colectiva"

La investigadora del CSIC ha querido puntualizar que está de acuerdo con el plan del gobierno, pero que duda con los resultados que pueda haber de cara a un tiempo: "El plan del gobierno me parece adecuado y realista, en lo único que dudo es de si una vez vacunada gran parte de la población (60-70%) se pueda llegar a tener una inmunidad colectiva".

"Erradicar completamente el coronavirus es imposible"

Hemos podido ver en los últimos días varias imágenes de celebraciones multitudinarias en China, sin mascarillas y sin cumplir la distancia de seguridad, ¿es posible acabar para siempre con el coronavirus?

"Cuando había pocos casos sí, pero ahora no, ya hay demasiados contagios, es una pandemia. Se puede llegar a controlar durante un buen tiempo, pero como hemos dicho, la única manera de erradicarlo es conseguir que una vacuna impida la posibilidad de contagiar a otras personas", ha advertido Margarita del Val.

"Es fundamental que en Nochevieja no tengamos un contacto diferente respecto al de Nochebuena y Navidad"

Margarita del Val ha querido concluir la entrevista explicando que es fundamental que en Nochevieja no tengamos contactos diferentes a los de Nochebuena y Navidad, ya que el período de incubación de una semana es perfecto para que el virus se expanda.

"Tenemos que ser muy estrictos con las medidas, ahora estamos de compras y hace frío, por lo que es más peligroso estar en espacios interiores al haber más acumulación de personas. Es mejor hacer comidas que cenas porque se puede ventilar mejor. El resto ya lo sabemos; la distancia de seguridad, las mascarillas, el lavado de manos...".