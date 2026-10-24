Juzgan al dueño de un bar por humillar a un hombre con discapacidad con un "juego" de bofetadas para ganar un jamón

La Audiencia Provincial de Pontevedra celebrará la próxima semana el juicio contra el propietario de un bar de Marín acusado de agredir y humillar a un cliente con discapacidad intelectual, al que propuso un supuesto juego de intercambio de bofetadas en el que podía ganar un jamón.

Los hechos ocurrieron en diciembre de 2023 en el establecimiento del procesado. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, la víctima, que tiene una discapacidad intelectual superior al 70%, era cliente habitual del local.

El Ministerio Público sostiene que el acusado le propuso darse bofetadas mutuamente con la intención de burlarse de él y a sabiendas de que "no podía comprender el alcance del juego, ni sus consecuencias".

Durante el intercambio, el procesado habría propinado varios golpes al hombre, que devolvió algunos convencido de que participaba en un juego y de que recibiría un jamón si ganaba.

En un momento dado, según la acusación, el dueño del bar le dio una fuerte bofetada que le hizo perder el equilibrio y caer al suelo.

La escena se desarrolló ante varios clientes que, de acuerdo con la Fiscalía, daban indicaciones a la víctima "en tono jocoso" sobre cómo golpear y qué postura adoptar para encajar los golpes.

El Ministerio Público considera que el acusado se aprovechó de la vulnerabilidad del perjudicado para mofarse de él ante los presentes, generando "una situación de vejación y degradación".

Una de las personas que se encontraba en el establecimiento grabó lo sucedido sin autorización de la víctima. No consta identificada la persona que realizó la grabación, que posteriormente se difundió entre vecinos de Marín.

Fue una sobrina del perjudicado quien, tras ver las imágenes, presentó la denuncia que dio lugar al procedimiento.

La Fiscalía solicita para el acusado un año y cuatro meses de prisión y una multa. También reclama que indemnice a la víctima con 4.000 euros e incluye en su acusación la agravante de discriminación por discapacid