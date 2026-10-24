Interior moviliza agentes antidisturbios desde Ceuta ante el temor a nuevos episodios de violencia

La creciente tensión política durante la precampaña electoral ha llevado al Ministerio del Interior a movilizar efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP), conocidos como antidisturbios, desde Ceuta hacia la península. La medida responde al temor a una escalada de violencia en las calles tras los graves incidentes registrados esta semana en varias ciudades españolas.

Según han informado fuentes policiales, Ceuta cuenta desde este viernes "con dos grupos menos de esta unidad", cuyos agentes habrían sido desplazados para reforzar los dispositivos de seguridad ante posibles nuevos altercados. La movilización se produce en un contexto de creciente crispación política, marcado por enfrentamientos durante actos y concentraciones vinculadas a la precampaña.

22 policías heridos

Los disturbios registrados en ciudades como A Coruña, Avilés y Zaragoza, han encendido las alarmas de las fuerzas de seguridad. El balance provisional de estos incidentes asciende a 22 policías heridos y 10 personas detenidas, unas cifras que reflejan la gravedad de los enfrentamientos y la preocupación de las autoridades por la evolución de la situación.

En A Coruña, la visita del líder de Vox, Santiago Abascal, estuvo acompañada este miércoles de protestas que comenzaron de forma pacífica y terminaron derivando en enfrentamientos entre manifestantes y agentes de la Policía Nacional. Durante los altercados se lanzaron objetos contra los efectivos policiales, y se produjeron varias cargas para dispersar a los participantes. Los incidentes se prolongaron durante buena parte de la jornada.

La seguridad se ha convertido así en uno de los asuntos destacados de la precampaña electoral, en medio de las acusaciones cruzadas entre las principales formaciones políticas sobre la responsabilidad de los episodios violentos y la respuesta del Gobierno.

Abascal responsabiliza al Ejecutivo de la situación

Este sábado, desde Palma, Santiago Abascal ha responsabilizado al Ejecutivo de la situación, y lo ha acusado de permitir la violencia en las calles. Sus declaraciones se producen después de varios días de enfrentamientos, que han reabierto el debate sobre la seguridad durante los actos políticos, y la capacidad de las fuerzas policiales para prevenir nuevos disturbios.

Por su parte, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, también se ha pronunciado al respecto en un acto celebrado este sábado en Vigo, donde ha afirmado que "Galicia no es así", y ha trasladado todo el apoyo a los coruñeses y a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado. "No se merecen esto, en democracia la violencia no tiene cabida", ha denunciado.

VOX presenta una querella contra el delegado del Gobierno en Baleares

VOX ha presentado este sábado una querella contra el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Luis Rodríguez Badal, por los incidentes registrados en el acto en Mahón, donde participaba Santiago Abascal. La denuncia sostiene que la Delegación era conocedora del acto de la formación, y de los altercados que habían tenido lugar esta semana en La Coruña y Avilés por el mismo motivo.

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