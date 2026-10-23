Estas son las comunidades donde mejor se vive en España según el INE

La calidad de vida en España ha mejorado ligeramente en 2025, pero no todas las comunidades autónomas presentan los mismos resultados. Navarra vuelve a tener la puntuación más alta, con 105,43 puntos, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Le sigue La Rioja, con 104,30, y País Vasco, con 104,12. Aragón también se encuentra entre las comunidades con mejores resultados, con 103,62 puntos.

En el otro extremo están Ceuta, con 98,33 puntos; Melilla, con 98,39; y Canarias, con 99,40. Las tres registran las puntuaciones más bajas del indicador.

El indicador global se sitúa en 101,74 puntos en el conjunto del país, frente a los 101,43 registrados en 2024. El informe también refleja diferencias entre hombres y mujeres: ellos alcanzan los 102,48 puntos, mientras que ellas se quedan en 100,59.

Dónde se vive mejor en España

Además de Navarra, La Rioja, País Vasco y Aragón, otras seis comunidades se sitúan por encima de la media nacional. Son Baleares, con 103,54 puntos; Cantabria, con 103,32; Asturias, con 102,94; Madrid, con 102,81; la Comunidad Valenciana, con 102,74; y Extremadura, con 101,79.

Por debajo de la media aparecen Castilla y León, con 101,53 puntos; Cataluña, con 101,45; Castilla-La Mancha, con 101,16; y Murcia, con 100,64. También quedan por debajo Galicia, con 99,88 puntos, y Andalucía, con 99,85.

Mejora la salud, el trabajo y la educación

La subida se debe a la mejora de las condiciones materiales de vida, el trabajo, la salud, la educación, el entorno y la experiencia general de la vida. Sin embargo, han empeorado el ocio y las relaciones sociales, así como la seguridad física y personal.

El INE también ha analizado la calidad de vida según la nacionalidad. La población española alcanza los 102,76 puntos, frente a los 101,48 de los ciudadanos extranjeros procedentes de otros países de la Unión Europea y los 97,28 de los procedentes del resto del mundo.

Las diferencias son especialmente visibles en educación y condiciones materiales de vida. En ambos aspectos, la población española obtiene puntuaciones superiores a las de los otros dos grupos.