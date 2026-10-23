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Estas son las comunidades donde mejor se vive en España según el INE

Navarra vuelve a encabezar la clasificación de calidad de vida del INE, seguida de La Rioja y País Vasco. Ceuta, Melilla y Canarias tienen las puntuaciones más bajas.

Imagen de una terraza en Zaragoza

Imagen de una terraza en Zaragoza Europa Press

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Marta Moreno
Publicado:

La calidad de vida en España ha mejorado ligeramente en 2025, pero no todas las comunidades autónomas presentan los mismos resultados. Navarra vuelve a tener la puntuación más alta, con 105,43 puntos, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Le sigue La Rioja, con 104,30, y País Vasco, con 104,12. Aragón también se encuentra entre las comunidades con mejores resultados, con 103,62 puntos.

En el otro extremo están Ceuta, con 98,33 puntos; Melilla, con 98,39; y Canarias, con 99,40. Las tres registran las puntuaciones más bajas del indicador.

El indicador global se sitúa en 101,74 puntos en el conjunto del país, frente a los 101,43 registrados en 2024. El informe también refleja diferencias entre hombres y mujeres: ellos alcanzan los 102,48 puntos, mientras que ellas se quedan en 100,59.

Dónde se vive mejor en España

Además de Navarra, La Rioja, País Vasco y Aragón, otras seis comunidades se sitúan por encima de la media nacional. Son Baleares, con 103,54 puntos; Cantabria, con 103,32; Asturias, con 102,94; Madrid, con 102,81; la Comunidad Valenciana, con 102,74; y Extremadura, con 101,79.

Por debajo de la media aparecen Castilla y León, con 101,53 puntos; Cataluña, con 101,45; Castilla-La Mancha, con 101,16; y Murcia, con 100,64. También quedan por debajo Galicia, con 99,88 puntos, y Andalucía, con 99,85.

Mejora la salud, el trabajo y la educación

La subida se debe a la mejora de las condiciones materiales de vida, el trabajo, la salud, la educación, el entorno y la experiencia general de la vida. Sin embargo, han empeorado el ocio y las relaciones sociales, así como la seguridad física y personal.

El INE también ha analizado la calidad de vida según la nacionalidad. La población española alcanza los 102,76 puntos, frente a los 101,48 de los ciudadanos extranjeros procedentes de otros países de la Unión Europea y los 97,28 de los procedentes del resto del mundo.

Las diferencias son especialmente visibles en educación y condiciones materiales de vida. En ambos aspectos, la población española obtiene puntuaciones superiores a las de los otros dos grupos.

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