Pueblo Ejemplar de Asturias 2026: la Familia Real honra en Llanes casi siete siglos de tradición marinera

La Familia Real española se ha desplazado hoy sábado hasta Llanes para entregar el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2026 a la Cofradía de Pescadores Santa Ana, una institución cuyos orígenes se remontan a la Edad Media y que representa casi siete siglos de tradición marinera en el Principado.

Los reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía, han sido recibidos por numerosos vecinos que se han volcado con la visita. Durante su recorrido por la localidad asturiana, los cuatro miembros de la Familia Real han podido conocer de cerca algunas de las costumbres más arraigadas del municipio, desde sus danzas y trajes tradicionales hasta la subasta de pescado y la actividad de la industria conservera.

La distinción, dotada con 40.000 euros, reconoce a la Cofradía de Pescadores Santa Ana por "su trabajo por la sostenibilidad, la innovación, la solidaridad, el estudio y la difusión de la cultura pesquera, y la eficiencia en su modelo de gestión". Según ha destacado la Casa Real, el reconocimiento también pretende rendir homenaje "a todas las cofradías de pescadores y a su gente".

Leonor toma la palabra en Llanes

Como viene ocurriendo desde 2019, los reyes han acudido acompañados de sus dos hijas a la entrega del Premio al Pueblo Ejemplar, que tradicionalmente se celebra al día siguiente de la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias en el Teatro Campoamor de Oviedo.

En esta ocasión, la princesa Leonor vuelve a asumir un papel protagonista al ser la encargada de pronunciar el discurso institucional durante el acto. La heredera al trono ya desempeñó esta función en 2025, tomando el relevo de Felipe VI, que hasta entonces era el encargado de dirigir unas palabras a los premiados.

La visita ha permitido a la Familia Real acercarse a la vida cotidiana de Llanes y conocer las actividades que han convertido a su cofradía de pescadores en una institución fundamental para la historia y la identidad de la localidad.

Una cofradía con más de 600 años de historia

La Cofradía de Pescadores Santa Ana tiene su origen en la antigua Cofradía de Mareantes de San Nicolás, fundada alrededor del año 1350 y considerada una de las organizaciones pesqueras más antiguas de Asturias. Desde sus comienzos, agrupó a los pescadores de Llanes y desempeñó un papel decisivo en el desarrollo económico y social de la villa, especialmente durante los siglos XIV y XVII, cuando la pesca de cetáceos constituía una actividad importante en la costa cantábrica.

La institución recibió la confirmación de los Reyes Católicos en 1480, año en el que también construyó su capilla en el barrio de Cimadevilla. El edificio fue ampliado en 1661 y continúa conservándose en buen estado, como testimonio de la estrecha relación entre la actividad pesquera, las tradiciones religiosas y la historia de Llanes.

Durante siglos, la cofradía también colaboró con el Ayuntamiento en el desarrollo de las infraestructuras portuarias, contribuyendo a la construcción de un pequeño muelle a mediados del siglo XVI. Asimismo, participó en el abastecimiento de marineros para la Real Armada y mantuvo su actividad pesquera artesanal incluso después del declive de la pesca de cetáceos. Ya en la década de 1920, los pescadores de Llanes llegaron a disponer de una de las principales flotas de barcos de vapor del Principado, consolidando la importancia del puerto en la economía local.

Solidaridad, sostenibilidad y tradición marinera

La Cofradía de Pescadores Santa Ana no solo ha destacado históricamente por su actividad económica, sino también por su compromiso social. Desde sus orígenes, la organización desarrolló labores asistenciales destinadas a ayudar a enfermos, viudas, huérfanos, marineros en tránsito y náufragos, además de financiar celebraciones religiosas, procesiones y entierros de sus integrantes.

Las mujeres también han desempeñado tradicionalmente un papel fundamental en la actividad pesquera de Llanes, especialmente en trabajos desarrollados en tierra, como la reparación de redes o la venta ambulante de pescado. Estas labores contribuyeron durante generaciones al sostenimiento económico de las familias vinculadas al mar.

En la actualidad, la cofradía mantiene su apuesta por la pesca artesanal y la explotación responsable de los recursos marinos, con especial atención a la conservación de las especies y los caladeros. Entre sus iniciativas destacan la organización de talleres de concienciación medioambiental, jornadas de limpieza de playas y actividades destinadas a divulgar la cultura pesquera entre las nuevas generaciones.

También desarrolla proyectos solidarios, como la donación de parte de las capturas a familias necesitadas y su colaboración con los menús solidarios de la Escuela de Hostelería del instituto de la localidad.

Un reconocimiento a todos los pescadores

La Cofradía de Pescadores Santa Ana ha sido elegida entre las 30 candidaturas que optaban este año al Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias, una distinción que reconoce la capacidad de las comunidades e instituciones asturianas para conservar su patrimonio, mantener sus tradiciones y contribuir al desarrollo social y económico de su entorno.

El jurado ha valorado especialmente la combinación de historia, innovación, solidaridad y compromiso medioambiental que caracteriza a esta organización, cuya actividad ha evolucionado durante más de seis siglos sin perder su vinculación con el mar.

La entrega del galardón pone el broche a la visita de la Familia Real a Asturias con motivo de los Premios Princesa de Asturias 2026. Una jornada en la que Llanes se ha convertido en protagonista y en la que sus pescadores han recibido un reconocimiento que trasciende la propia localidad para homenajear a todas las personas que mantienen viva la tradición marinera del Principado.