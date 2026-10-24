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Detenido en Palma por violar y retener a una mujer a la que ofreció trabajo como limpiadora

El hombre habría amenazado de muerte a la víctima para impedir que escapara y llamó a la Policía para denunciar que ella había entrado a robar en su vivienda. Los agentes comprobaron los vídeos que la mujer grabó a escondidas y arrestaron al sospechoso.

Un agente de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional.

Un agente de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional. POLICÍA NACIONAL

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Irene Delgado
Irene Delgado
Publicado:

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre de nacionalidad española acusado de agredir sexualmente y retener ilegalmente a una mujer a la que había ofrecido trabajo como limpiadora en su domicilio. Según la investigación, el sospechoso también la amenazó de muerte cuando ella intentó escapar.

Los hechos se conocieron el pasado lunes por la tarde, cuando el teléfono 091 recibió una llamada que alertaba de que una mujer había entrado a robar en una vivienda de la ciudad, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

Cuando los agentes llegaron al inmueble, encontraron a la mujer muy nerviosa y al hombre que había realizado la llamada. Este aseguró que ella había entrado en su domicilio y que se negaba a marcharse. Sin embargo, la víctima relató una versión muy diferente de lo ocurrido.

Le ofreció trabajo y la agredió sexualmente

La mujer explicó que estaba repartiendo currículums por la ciudad cuando comenzó a llover y decidió resguardarse en un establecimiento. Allí, el hombre se acercó a ella y le propuso empezar a trabajar ese mismo día realizando tareas de limpieza en su vivienda.

Una vez en el domicilio, mientras la mujer limpiaba una de las estancias, el sospechoso le bajó los pantalones y la violó. Cuando ella le recriminó lo que estaba haciendo, él la empujó sobre la cama, la inmovilizó y la amenazó para evitar que se resistiera.

Según el relato de la víctima, el hombre le dijo que la mataría si no se dejaba. Ante la situación, intentó escapar por la terraza y pidió ayuda. Un vecino extranjero llegó a escucharla, pero la barrera idiomática impidió que comprendiera que debía avisar a la Policía.

El sospechoso la obligó entonces a regresar al interior de la vivienda bajo otra amenaza: "O te metes para dentro o te tiro por la terraza".

Grabó vídeos a escondidas para pedir ayuda

Ante la imposibilidad de abandonar el domicilio, la mujer decidió utilizar su teléfono móvil para grabar varios vídeos sin que el hombre se diera cuenta. En las imágenes se observa al sospechoso parcialmente desnudo y se le escucha impedir que la víctima salga de la vivienda.

En un momento dado, el hombre se puso nervioso y llamó a la Policía para denunciar que la mujer había entrado a robar. Al llegar los agentes, insistió en su versión y cuestionó que fueran a creer a la víctima por su condición de extranjera.

"Conozco un montón de policías, ¿vais a creer a esta que es inmigrante?", espetó a los agentes.

Los policías visionaron las grabaciones realizadas por la mujer y, tras comprobar su contenido, detuvieron al hombre como presunto autor de un delito de agresión sexual y otro de detención ilegal.

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