Una pareja se aprovecha de un amigo con discapacidad y le deja sin sus 18.700 euros de ahorros

Una pareja se enfrenta a una petición de cinco años de prisión por presuntamente haberse aprovechado de un amigo con discapacidad para conseguir que les entregara 18.700 euros de sus ahorros. La Fiscalía de Cantabria sostiene que los acusados se prevalieron de la situacion de vulnerabilidad de la víctima para hacerse con prácticamente todo su patrimonio, hasta el punto de que se quedó sin dinero para sus gastos cotidianos.

Según el escrito del Ministerio Público, los dos procesados, que eran pareja, acudieron durante meses al domicilio del hombre y, "puestos de común acuerdo y prevaliéndose de la enfermedad que padecía", consiguieron que les entregara distintas cantidades de dinero.

La víctima padece hipoacusia, retraso madurativo y discapacidad intelectual leve. De acuerdo con la Fiscalía, los acusados "le sugestionaron a realizar actos de malbaratamiento de la práctica totalidad de su patrimonio en beneficio propio, con ánimo de obtener beneficio ilícito".

Transferencias y dinero en efectivo

Los procesados habrían logrado que la víctima transfiriera cerca de 10.000 euros a la cuenta de él y otros 5.700 euros a la de ella. Además, siempre, según el escrito de acusación, consiguieron que les entregara en numerosas ocasiones dinero en efectivo, hasta alcanzar otros 3.000 euros.

En total, las cantidades ascenderían a 18.700 euros, una suma que, según el ministerio público, hizo que la víctima terminara "sin dinero alguno".

La situación fue descubierta por la madre del hombre, que comprobó que su hijo se había quedado sin recursos. "No tenía efectivo ni para pagar el autobús", señala la Fiscalía en referencia a las circunstancias en las que se encontraba la víctima.

Cinco años de prisión y 5.400 euros de multa

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de estafa de especial gravedad, con la agravante de discriminación por discapacidad. En su escrito, sostiene que los acusados se "aprovecharon conscientemente de la situación de vulnerabilidad e inferioridad instelectual de la víctima".

Por estos hechos, la Fiscalía solicita para cada uno de los acusados una pena de cinco años de prisión y una multa de 5.400 euros. También reclama que ambos idemnicen al perjudicado con 18.700 euros, la cantidad que presuntamente obtuvieron de sus ahorros.

La vista será el próximo miércoles

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria celebrará el proximo miércoles, 7 de octubre, a las 9:30 horas, la vistilla en la que las partes tendrán la posibilidad de alcanzar un acuerdo.

En caso de que no se produzca, se celebrará el correspondiente juicio para determinar los hechos y la responsabilidad de los acusados.