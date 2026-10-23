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La Guardia Civil investiga la muerte de un menor arrojado al mar desde una patera llegada a El Hierro

El Delegado del Gobierno en Canarias confirma que hay una investigación abierta con los testimonios de varias personas que afirman que un menor fue arrojado al mar durante la travesía.

La Guardia Civil investiga la muerte de un menor arrojado al mar desde una patera llegada a El Hierro

La Guardia Civil investiga la muerte de un menor arrojado al mar desde una patera llegada a El Hierro

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Gracia López
Gracia López
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La Guardia Civil investiga los hechos ocurridos en una patera llegada el pasado lunes, 19 de octubre, a la isla de El Hierro, en la que varios testigos afirman que un menor de edad fue arrojado al mar durante la travesía. Así lo ha confirmado el Delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, quien ha detallado que el menor habría sido arrojado por la borda tras suscitarse algún tipo de conflicto o molestia a bordo durante la navegación. Un hecho que confirma los crímenes y la dureza que sufren las personas que intentan alcanzar las islas a bordo de estas embarcaciones.

Por desgracia no se trata de un caso aislado, en los últimos años, las investigaciones de la Guardia Civil y la Policía Nacional han detectado la comisión de delitos muy graves en estas embarcaciones, que van desde agresiones sexuales y violaciones hasta asesinatos de personas lanzadas al mar por "molestar o incomodar" al resto de ocupantes.

La presión migratoria en la ruta canaria sigue siendo muy elevada y prueba de ello es el incremento en la llegada de embarcaciones especialmente a las islas de El Hierro y Lanzarote a lo largo de esta semana. Solo entre el jueves y viernes han alcanzado las costas herreñas seis cayucos con un número todavía indeterminado de personas. A bordo de esas embarcaciones que salen desde puntos más alejados de la costa africana han llegado más de un centenar de menores, una cifra que previsiblemente aumentará con la llegada del último cayuco.

En el primero de los cayucos atendidos ayer en el muelle de La Restinga viajaban 190 personas, de los cuales 53 eran menores de edad. Tres de esos niños, con edades comprendidas entre los cuatro y los doce años, tuvieron que ser trasladados hasta el hospital insular

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