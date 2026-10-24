Sánchez promete blindar el aborto en la Constitución si gana las elecciones generales y alerta de una "involución" con PP y Vox

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha situado los derechos sociales en el centro de su intervención en el Palacio de Congresos de Granada, donde ha reunido a 3.000 personas, según la organización. En el acto han participado también María Jesús Montero, vicesecretaria general del partido y líder de los socialistas andaluces, y Pedro Fernández, secretario provincial.

Sánchez ha reclamado la movilización del electorado progresista para proteger las pensiones, la educación pública y el futuro de las siguientes generaciones. "No proponen una alternancia, proponen una involución", ha afirmado sobre PP y Vox, a los que ha acusado de plantear una "lista interminable" de recortes durante las primeras semanas de precampaña.

Blindaje del aborto y defensa de la eutanasia

El líder socialista ha anunciado que promoverá una reforma para blindar el derecho al aborto en la Constitución durante la próxima legislatura. También ha asegurado que el derecho a una muerte digna se mantendrá "en pie como una gran conquista y un avance de la sociedad española".

Sánchez ha vinculado estos compromisos con su advertencia sobre un eventual Gobierno de las derechas. A su juicio, Feijóo y Abascal pretenden devolver al país a posiciones de hace medio siglo. "Feijóo es el envoltorio, pero Abascal es el regalo y hay regalos que no merece la pena abrir", ha manifestado.

Pensiones, salarios y vivienda

En materia económica, Sánchez ha garantizado que seguirá subiendo el salario mínimo interprofesional mientras gobierne, "con o sin acuerdo con la patronal", y ha reivindicado la revalorización de las pensiones conforme al IPC.

Ha contrapuesto su gestión a la del presidente argentino, Javier Milei. Según ha señalado, España cuenta con 22,5 millones de trabajadores cotizando a la Seguridad Social y el salario mínimo ha aumentado un 66% con las políticas del Ejecutivo progresista.

Sánchez ha vinculado a PP y Vox con Milei, Donald Trump y Marine Le Pen. "Lo que no queremos para el mundo no lo queremos para nuestro país", ha sostenido.

En vivienda, ha solicitado alcanzar "176 escaños de una mayoría parlamentaria progresista" para ir más lejos y acelerar las medidas de acceso para jóvenes y mayores.

Lorca y críticas al modelo de Milei

El acto ha comenzado con la lectura de 'Cantos nuevos', de Federico García Lorca, a propuesta del escritor Ian Gibson, quien le había enviado un correo el viernes. Antes, Sánchez ha bromeado sobre sus gafas: antes pedía los discursos en "Arial 18" y ahora en "Arial 24".

Con el poema ha reivindicado una España que "no borra su memoria" y "abraza a la diversidad y al diferente".

El presidente ha cerrado con una advertencia sobre un posible Gobierno de las derechas: "Feijóo es el envoltorio, pero Abascal es el regalo y hay regalos que no merece la pena abrir".