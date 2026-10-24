El llamado "antídoto antiscroll" que gana popularidad: actividades como coser, dibujar o alfareria se consolidan como herramienta para reducir el uso de las pantallas

Aprender a vivir sin prisa. Es la idea que comparten cada vez más personas que encuentran en actividades como la costura, el dibujo o la cerámica una forma de desconectar del ritmo acelerado del día a día.

En un momento en el que todo parece ser "para ya", encontrar un espacio donde parar, centrar la atención en una tarea y dejar a un lado lo que nos preocupa resulta más necesario que nunca.

Es una manera de entender el tiempo cada vez más extendida, lo vemos, por ejemplo, en las redes sociales. Crece el contenido relacionado con actividades manuales, como tutoriales de costura, ideas de dibujo, acuarelas, proyectos de cerámica. Pero el fenómeno también se refleja en la calle. Aumentan las academias especializadas, talleres para aprender una de estas técnicas y espacios dedicados a este tipo de actividades, con nuevas propuestas como "crear tus propias joyas".

Coser, dibujar, pintar o trabajar la cerámica se convierten así no solo en actividades creativas, sino también en una manera de recuperar la calma y disfrutar del presente.

Las actividades manuales reducen el estrés

Más allá de aprender una técnica o fabricar algo con las propias manos, estas actividades ofrecen algo que parece haberse convertido en un bien cada vez más escaso: tiempo para parar.

Lo comprobamos en "Espacio Olivita", un nuevo negocio ubicado en Valencia, donde combinan la terapia convencional con clases de cerámica: "A mí esta técnica me ha enseñado a conectar conmigo. Poder hacer algo que sea manual me ayuda a desconectar del día a día y conectar conmigo a través del barro", explica una de sus alumnas.

Emilia Roig, una de las fundadoras de Olivita, y responsable de las clases de cerámica, explica que "vivimos a toda prisa con una necesidad de estímulos constantes y de satisfacción inmediata y al final eso se vuelve insostenible. En cambio, el barro te hace conectar, te obliga frenar, te pide paciencia y trabajas la imperfección. Al final, tenemos algo en las manos, tangible, y eso te pide poner foco".

Otra de las actividades que ha ganado fuerza en los últimos años es la costura. En la academia de Nines de Cotó, en Mislata, nos atiende su fundadora Hortensia Santiago "Tenemos lista de espera, aquí cuando inauguramos, empezamos con 30 alumnas y ahora tenemos más de 200 plazas cubiertas. Coser ha vuelto a estar de moda, es volver a retomar lo que un día culturalmente se dejó y lleva siglos de historia, está en nuestro ADN".

Alguna de sus alumnas, explican que aquí han encontrado un lugar donde sentirse bien: "A mi me sirve como terapia, me rejuvenece. De hecho, he hecho más que amigas, me llevo una familia”. También dicen les hace sentirse útiles: “Reconforta porque te dices a ti misma ¡mira soy capaz!".

Los psicólogos creen que este tipo de técnicas tienen un impacto directo en el bienestar. Nos atiende, Carlos Manzana, psicólogo sanitario en la clínica EREA: "Hace que esa actividad conecte a la persona presente, es capaz de frenar ese pensar en negativo y centrarse en el presente. Son actividades que conectan con el ahora, que te alejan de las pantallas durante un tiempo y que te permiten conectar con algo que te gusta".

Hay que tener en cuenta, que pasamos demasiadas horas frente a los móviles: "Más de cinco horas", "yo más de ocho horas", nos confiesan algunos usuarios. Manzana explica que "el problema es que el cerebro no descansa porque son estímulos de corta duración, muy variados, donde de alguna forma hay algún refuerzo intermitente donde cada dos por tres tengo un mensaje diferente algo nuevo para ver y hace que me pueda enganchar y no tenga tiempo para otras cosas y mi concentración se merma".

Por eso, insisten es tan importante reducir las horas que pasamos frente al móvil, e invertir ese tiempo en cuidarnos a nosotros mismos.