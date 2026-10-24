Antena 3 Noticias
Última hora

TIEMPO DE PANTALLA

El llamado "antídoto antiscroll" que gana popularidad: actividades como coser, dibujar o alfareria se consolidan como herramienta para reducir el uso de las pantallas

Los psicólogos recomiendan actividades manuales para disminuir las horas que pasamos frente al móvil, pero también para bajar la ansiedad, el estrés y luchar contra la soledad.

El llamado "antídoto antiscroll" que gana popularidad: actividades como coser, dibujar o coser se consolidan como herramienta para reducir el uso de las pantallas

El llamado "antídoto antiscroll" que gana popularidad: actividades como coser, dibujar o coser se consolidan como herramienta para reducir el uso de las pantallas

Publicidad

Sandra Izquierdo
Sandra Izquierdo
Publicado:

Aprender a vivir sin prisa. Es la idea que comparten cada vez más personas que encuentran en actividades como la costura, el dibujo o la cerámica una forma de desconectar del ritmo acelerado del día a día.

En un momento en el que todo parece ser "para ya", encontrar un espacio donde parar, centrar la atención en una tarea y dejar a un lado lo que nos preocupa resulta más necesario que nunca.

Es una manera de entender el tiempo cada vez más extendida, lo vemos, por ejemplo, en las redes sociales. Crece el contenido relacionado con actividades manuales, como tutoriales de costura, ideas de dibujo, acuarelas, proyectos de cerámica. Pero el fenómeno también se refleja en la calle. Aumentan las academias especializadas, talleres para aprender una de estas técnicas y espacios dedicados a este tipo de actividades, con nuevas propuestas como "crear tus propias joyas".

Coser, dibujar, pintar o trabajar la cerámica se convierten así no solo en actividades creativas, sino también en una manera de recuperar la calma y disfrutar del presente.

Las actividades manuales reducen el estrés

Más allá de aprender una técnica o fabricar algo con las propias manos, estas actividades ofrecen algo que parece haberse convertido en un bien cada vez más escaso: tiempo para parar.

Lo comprobamos en "Espacio Olivita", un nuevo negocio ubicado en Valencia, donde combinan la terapia convencional con clases de cerámica: "A mí esta técnica me ha enseñado a conectar conmigo. Poder hacer algo que sea manual me ayuda a desconectar del día a día y conectar conmigo a través del barro", explica una de sus alumnas.

Emilia Roig, una de las fundadoras de Olivita, y responsable de las clases de cerámica, explica que "vivimos a toda prisa con una necesidad de estímulos constantes y de satisfacción inmediata y al final eso se vuelve insostenible. En cambio, el barro te hace conectar, te obliga frenar, te pide paciencia y trabajas la imperfección. Al final, tenemos algo en las manos, tangible, y eso te pide poner foco".

Otra de las actividades que ha ganado fuerza en los últimos años es la costura. En la academia de Nines de Cotó, en Mislata, nos atiende su fundadora Hortensia Santiago "Tenemos lista de espera, aquí cuando inauguramos, empezamos con 30 alumnas y ahora tenemos más de 200 plazas cubiertas. Coser ha vuelto a estar de moda, es volver a retomar lo que un día culturalmente se dejó y lleva siglos de historia, está en nuestro ADN".

Alguna de sus alumnas, explican que aquí han encontrado un lugar donde sentirse bien: "A mi me sirve como terapia, me rejuvenece. De hecho, he hecho más que amigas, me llevo una familia”. También dicen les hace sentirse útiles: “Reconforta porque te dices a ti misma ¡mira soy capaz!".

Los psicólogos creen que este tipo de técnicas tienen un impacto directo en el bienestar. Nos atiende, Carlos Manzana, psicólogo sanitario en la clínica EREA: "Hace que esa actividad conecte a la persona presente, es capaz de frenar ese pensar en negativo y centrarse en el presente. Son actividades que conectan con el ahora, que te alejan de las pantallas durante un tiempo y que te permiten conectar con algo que te gusta".

Hay que tener en cuenta, que pasamos demasiadas horas frente a los móviles: "Más de cinco horas", "yo más de ocho horas", nos confiesan algunos usuarios. Manzana explica que "el problema es que el cerebro no descansa porque son estímulos de corta duración, muy variados, donde de alguna forma hay algún refuerzo intermitente donde cada dos por tres tengo un mensaje diferente algo nuevo para ver y hace que me pueda enganchar y no tenga tiempo para otras cosas y mi concentración se merma".

Por eso, insisten es tan importante reducir las horas que pasamos frente al móvil, e invertir ese tiempo en cuidarnos a nosotros mismos.

Los taxis autónomos llegan a España: así funcionarán los primeros vehículos sin conductor

Los taxis autónomos llegan a España

Publicidad

Tecnología

El llamado "antídoto antiscroll" que gana popularidad: actividades como coser, dibujar o coser se consolidan como herramienta para reducir el uso de las pantallas

El llamado "antídoto antiscroll" que gana popularidad: actividades como coser, dibujar o alfareria se consolidan como herramienta para reducir el uso de las pantallas

Adriana Retyte, de 14 años, el último caso de suicidio entre menores tras ver "contenidos de alto riesgo" en Tik Tok

Adriana Retyte, de 14 años, el último caso de suicidio entre menores tras ver "contenidos de alto riesgo" en Tik Tok

FILED - 03 March 2026, Spain, Barcelona: The logo of Facebook parent company Meta is attached to the trade fair stand with which Meta is advertising at the Mobile World Congress. Photo: Wolf von Dewitz/dpa03/03/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

Multa de 25 mil millones de dólares a Meta por engañar a los usuarios sobre la privacidad en Facebook

IA para edad
Inteligencia artificial

Una foto de tu cara puede revelar cuánto estás envejeciendo y predecir la supervivencia al cáncer, según una IA

Perro robot para la agricultura
Perro robot

Así es el perro robot con inteligencia artificial para mejorar las cosecha que se desarrolla en Soria

Imagen del logo de OpenAI
Demanda

Ocho estados de EEUU demandan a OpenAI por poner en peligro a menores y engañar a sus padres

Las fiscalías acusan a la empresa creadora de ChatGPT de no aplicar suficientes medidas de seguridad pese a conocer los riesgos de su inteligencia artificial. Alertan de que el chatbot puede llegar a ofrecer instrucciones para la autolesión y el suicidio.

Imagen de Claude la IA de Anthropic.
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Anthropic alerta del riesgo de que sus modelos de IA puedan replicarse en otros dispositivos inteligentes

Anthropic, creadora de Claude, advierte de que la IA podría replicarse en aparatos conectados a Internet en cuestión de meses, sin necesidad de acceder a grandes centros de datos. Asimismo, el responsable de Google DeepMind pide crear un organismo internacional que establezca estándares de seguridad.

Adsocy anuncia los ganadores de la tercera edición de los Ad Social Media Awards 2026

Adsocy da a conocer los ganadores de la tercera edición de los Ad Social Media Awards 2026

Imagen del informe 'El impacto de la IA en la Comunicación y los Asuntos Corporativos', elaborado por Dircom y Foro IA

Un 53% de profesionales de comunicación integra la IA de forma generalizada, según un estudio

Steve Jobs

Steve Jobs, 15 años después: el hombre que convirtió el futuro en algo cotidiano

Publicidad