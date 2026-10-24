Llega Halloween con un montón de propuestas para vestir, decorar y disfrutar: "Se invierte cada vez más en esta terrorífica celebración"

Halloween llama a la puerta con atracciones, disfraces, chucherías, reservas en restaurantes, compra de máscaras, complementos, uñas, maquillaje y adornos para casa. La fiesta gana peso en España y son muchos los que hacen negocio. Explica Isabel García gerente de Festiplanet, empresa de disfraces y artículos de fiesta: "La celebración ha ido en aumento, nosotros vendemos más que en Navidad y carnaval. Tenemos lápidas, candelabros, telarañas, luces, manos, máscaras, pinturas, vajillas, calabazas y trajes de presidiarios, fantasmas o esqueletos".

Halloween se celebra en casa, centros escolares y parques, y a nivel de restauración hay grupos de familia y amigos que se reúnen en torno a la mesa. Amparo Gimeno Zuriaga es propietaria de la confitería Dulzumat de Valencia: "Preparamos y decoramos los escaparates de la pastelería y días antes elaboramos dulces, chocolates, tradicionales huesos de santo de mazapán y galletas a base de mantequilla, huevo, azúcar y harina con forma de murciélago, esqueleto o calabaza para ofrecer a los clientes".

Muchas personas optan por comprar pero también por alquilar disfraces para celebrar la noche de Halloween. José Luis Moreno gerente de Casa Rosita explica: "Tenemos disfraces para adultos e infantiles. Lo clásico, como el de vampiro, con su amplia capa, o los ropajes del fantasma de la ópera, con máscara incluida, pasando por las brujas y catrinas (calaveras vestidas con ropa elegante) son muy demandados. Aquí estamos para vestir la fantasía, crear ilusión y derrochar imaginación".

El truco o trato es una costumbre de los niños que llaman a la puerta de las casas para pedir chucherías a cambio de no protagonizar una travesura. Y otra forma de divertirse es optar por participar de un pasaje del terror, un espectáculo con actividades, recreación con personajes, sonidos inmersivos y que propone un recorrido del pánico lleno de sorpresas, susto y miedo que anima a gritar o reír de igual forma.