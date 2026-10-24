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Crisis del ascensor

Los retrasos en las reparaciones de ascensores se prolongan durante meses por la falta de técnicos

Las comunidades de vecinos afrontan esperas de hasta seis meses en Madrid y de un año en algunos casos, mientras el sector reclama más profesionales cualificados.

Imagen de un ascensor

Los retrasos en las reparaciones de ascensores se prolongan durante meses por la falta de técnicos | Pexels

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Gema Gago
Publicado:

Subir a casa por las escaleras durante semanas o esperar meses para reparar un ascensor averiado. Es la situación a la que se enfrentan algunas comunidades de vecinos en España, donde la falta de profesionales especializados, las demoras en la llegada de piezas y el aumento de las obras de modernización están alargando los plazos de reparación. Un problema que afecta especialmente a las personas mayores y a quienes tienen dificultades de movilidad.

Esperas de hasta un año

En Madrid, los tiempos de espera pueden alcanzar los seis meses de media para determinadas intervenciones, según los administradores de fincas. En algunos casos, las demoras llegan incluso al año. La situación no se limita a la capital, sino que se repite en diferentes puntos del país, donde las comunidades denuncian que los trabajos no se ejecutan dentro de los plazos previstos.

Detrás de este atasco hay varios factores. Uno de los principales es la escasez de técnicos cualificados para instalar, mantener y reparar ascensores. Según los datos, el sector necesitaría incorporar alrededor de 1.300 profesionales al año, pero solo consigue cubrir entre 350 y 400 puestos.

La Federación Empresarial Española de Ascensores (FEEDA) también destaca la elevada demanda de profesionales dedicados a estas tareas. La organización cuenta con iniciativas para favorecer la incorporación de trabajadores y recuerda que existen vías de certificación para acceder a la profesión de conservador de ascensores.

A la falta de personal se suma el incremento de las intervenciones necesarias para modernizar estas instalaciones. La normativa aprobada en 2024 ha impulsado nuevas actuaciones de adaptación y mejora, lo que aumenta la carga de trabajo de las empresas. Además, los retrasos en el suministro de determinados repuestos pueden complicar todavía más las reparaciones.

Los vecinos, los principales afectados

El impacto de estas demoras va más allá de las molestias cotidianas. Para las personas con movilidad reducida, una avería prolongada puede dificultar salir de casa y realizar actividades básicas. También supone un problema para las familias con niños pequeños y para los residentes de edificios con muchas plantas.

El Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid) viene alertando, además, de las dificultades para ejecutar trabajos de conservación y resolver incidencias en las comunidades. La falta de mano de obra cualificada puede retrasar tanto las reparaciones como la elaboración de presupuestos y la ejecución de las obras.

En este contexto, el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España (CGCAFE) representa a los profesionales encargados de gestionar las comunidades y coordinar las incidencias con las empresas proveedoras. Los administradores tramitan avisos, solicitan presupuestos y realizan el seguimiento de los trabajos, aunque los plazos finales dependen también de la disponibilidad de técnicos y materiales.

La solución pasa por reforzar la formación y facilitar la incorporación de nuevos profesionales, además de mejorar la planificación de las intervenciones. Mientras tanto, las comunidades deben afrontar esperas que pueden prolongarse durante meses para recuperar la normalidad en sus edificios.

Con cerca de 1,2 millones de ascensores instalados en España, el desafío es garantizar que estas instalaciones esenciales puedan mantenerse y repararse con la rapidez necesaria.

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