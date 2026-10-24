Detenidos tres menores por apuñalar a un chico de 14 años en Ciudad Lineal, Madrid

La Policía Nacional ha detenido a tres menores por su presunta relación con el apuñalamiento de un adolescente de 14 años registrado este viernes por la noche en el barrio de Pueblo Nuevo, en el distrito madrileño de Ciudad Lineal, según han informado fuentes policiales.

La agresión tuvo lugar sobre las 21.45 horas en la calle del Sauzal, próxima a Hermanos García Noblejas y junto al colegio de los Salesianos, por causas que están siendo investigadas.

El adolescente sufrió cuatro heridas por arma blanca en el tórax y una pierna, según Emergencias Madrid. Una patrulla de la Policía Nacional fue la primera en llegar al lugar y los agentes le practicaron un torniquete en el muslo para controlar la hemorragia hasta la llegada de los servicios sanitarios.

Trasladado en estado grave a La Paz

Los efectivos del Samur-Protección Civil estabilizaron al menor y lo evacuaron en estado grave al Hospital de La Paz. La Policía Municipal acompañó el traslado del herido al centro hospitalario.

Tras el suceso, la Policía Nacional arrestó a tres menores y recuperó el arma empleada en el apuñalamiento, según han indicado fuentes policiales a Europa Press.

El Grupo de Menores de la Policía Nacional (GRUME) se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de la agresión y la presunta participación de los detenido.