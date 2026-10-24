Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Nuevo operativo policial en el Príncipe para localizar a los migrantes que permanecen en las calles

La Policía ha desplegado esta madrugada un nuevo operativo en el barrio del Príncipe, en Ceuta, con el objetivo de localizar a los migrantes que todavía permanecen en la zona. La intervención se produce después de las actuaciones llevadas a cabo durante la jornada del viernes, en las que fueron desalojadas más de 200 personas.

La presión migratoria continúa

Han transcurrido 86 días desde la entrada masiva de migrantes registrada en Ceuta el pasado 30 de julio, pero la situación sigue sin normalizarse por completo. En los últimos días, la crisis ha vuelto a situarse en el centro del debate tras las declaraciones del presidente del Gobierno en 'La Revuelta', reconociendo que la gestión de aquellos acontecimientos "pudieron gestionarse mejor".

Además, este viernes nos despertábamos con la exclusiva del periódico Artículo 14, afirmando que un buque marroquí habría "arrojado" migrantes al agua durante la avalancha en Ceuta. Y horas más tarde, Salvamento Marítimo ha confirmado que uno de sus barcos "recogió" a inmigrantes cerca de Ceuta, que saltaban de un barco militar marroquí.

Pérdidas de 75 millones de euros

El Gobierno de Ceuta cifra en 75 millones de euros las pérdidas económicas directas relacionadas con la crisis migratorias, y estima que el turismo ha sufrido una caída cercana al 90%.

Mientras continúan los operativos policiales en el Príncipe, la situación migratoria sigue siendo uno de los principales desafíos para la ciudad autónoma.