CRISIS EN CEUTA
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Nuevo operativo policial en el Príncipe para localizar a los migrantes que permanecen en las calles
Sigue en directo la última hora de la crisis migratoria de Ceuta.
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La Policía ha desplegado esta madrugada un nuevo operativo en el barrio del Príncipe, en Ceuta, con el objetivo de localizar a los migrantes que todavía permanecen en la zona. La intervención se produce después de las actuaciones llevadas a cabo durante la jornada del viernes, en las que fueron desalojadas más de 200 personas.
La presión migratoria continúa
Han transcurrido 86 días desde la entrada masiva de migrantes registrada en Ceuta el pasado 30 de julio, pero la situación sigue sin normalizarse por completo. En los últimos días, la crisis ha vuelto a situarse en el centro del debate tras las declaraciones del presidente del Gobierno en 'La Revuelta', reconociendo que la gestión de aquellos acontecimientos "pudieron gestionarse mejor".
Además, este viernes nos despertábamos con la exclusiva del periódico Artículo 14, afirmando que un buque marroquí habría "arrojado" migrantes al agua durante la avalancha en Ceuta. Y horas más tarde, Salvamento Marítimo ha confirmado que uno de sus barcos "recogió" a inmigrantes cerca de Ceuta, que saltaban de un barco militar marroquí.
Pérdidas de 75 millones de euros
El Gobierno de Ceuta cifra en 75 millones de euros las pérdidas económicas directas relacionadas con la crisis migratorias, y estima que el turismo ha sufrido una caída cercana al 90%.
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Mientras continúan los operativos policiales en el Príncipe, la situación migratoria sigue siendo uno de los principales desafíos para la ciudad autónoma.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: El vicepresidente del Parlamento marroquí defiende los "derechos legítimos" de Marruecos de reivindicar Ceuta y Melilla
El vicepresidente del nuevo Parlamento marroquí, Adil El Bitar, ha defendido los "derechos legítimos" de Marruecos a reivindicar la soberanía sobre Ceuta y Melilla en el marco del debate sobre el programa de Gobierno de la coalición que encabeza Fatima Ezzara al Mansuri.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Madrid se moviliza este domingo por Ceuta
Este domingo, Madrid acogerá una manifestación impulsada por el colectivo Mujeres Caballas de Ceuta para reclamar medidas al Gobierno por la situación que atraviesa la ciudad autónoma desde la entrada masiva de migrantes procedentes de Marruecos a finales de julio.
El colectivo ha conseguido movilizar ya a 10 autocares y espera contar con el respaldo de los ceutíes que viven en otros puntos de la península.
Las impulsoras de la marcha han explicado que la idea surgió ante la preocupación de un grupo de mujeres de la ciudad por la falta de medidas para que Ceuta pueda recuperar la normalidad.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Pedro Sánchez reconoce que la crisis "se pudo gestionar mejor"
Pedro Sánchez reconocía este jueves en el programa 'La Revuelta' que la crisis migratoria de Ceuta "se pudo gestionar mejor". A punto de cumplirse tres meses de la entrada masiva, Sánchez admitía que el Ejecutivo pudo cometer errores, aunque defendía la actuación de las autoridades y argumentaba que una respuesta más agresiva probablemente habría provocado "una cifra mayor" de víctimas.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: 75 millones de euros en pérdidas económicas por la crisis migratoria
El Gobierno ceutí cifra en 75 millones de euros las pérdidas directas derivadas de la crisis y sitúa en torno al 90 % la caída del turismo. Para tratar de reactivar la actividad, el Gobierno central y la Cámara de Comercio han movilizado 10 millones de euros en ayudas al tejido empresarial. Entre las medidas previstas figuran bonos de descuento del 25 % para las campañas de Black Friday y Navidad, además de iniciativas para modernizar los establecimientos, impulsar el consumo y favorecer el relevo generacional en los negocios.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Salvamento Marítimo confirma que rescató a migrantes que saltaban de un navío marroquí el 30 de julio
Este viernes nos despertábamos con la exclusiva del periódico Artículo 14, afirmando que un buque marroquí habría "arrojado" migrantes al agua durante la avalancha en Ceuta. Y horas más tarde, Salvamento Marítimo confirmaba que uno de sus barcos "recogió" a inmigrantes cerca de Ceuta, que saltaban de un barco militar marroquí.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Nuevo dispositivo para desalojar el Príncipe
La Policía ha desplegado esta madrugada un nuevo operativo en el barrio del Príncipe, en Ceuta, con el objetivo de localizar a los migrantes que todavía permanecen en la zona. La intervención se produce después de las actuaciones llevadas a cabo durante la jornada del viernes, en las que fueron desalojadas más de 200 personas.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Margarita Robles defiende que tanto Ceuta como Melilla "son lo mejor de España"
La ministra de Defensa, Margarita Robles, defendía este viernes que tanto Ceuta como Melilla "son ciudades españolísimas" y "lo mejor de España". Lo hacía en declaraciones a los medios tras asistir a la toma de posesión del general Fernando Ruiz Gómez, como mando de la Comandancia General de Melilla.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo
Buenos días y bienvenidos a la última hora en directo de la crisis migratoria en Ceuta.
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