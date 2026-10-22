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CÓRDOBA

Muere un militar atropellado en la base Guzmán el Bueno X en Cerro Muriano, Córdoba

La Guardia Civil ya investiga el suceso. En esta misma base fallecieron dos militares ahogados mientras participan en unas maniobras en diciembre de 2023.

Militares en las cercanías de la base de la Brigada 'Guzmán el Bueno' X de Cerro Muriano

Militares en las cercanías de la base de la Brigada 'Guzmán el Bueno' X de Cerro Muriano EFE

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Manuel Pinardo
Publicado:

Un militar ha muerto atropellado en un accidente este jueves en la base militar Guzmán el Bueno X, en Cerro Muriano (Córdoba), han confirmado a EFE fuentes de Defensa. En el siniestro se ha visto implicado un camión de la base. La Guardia Civil ha asumido la investigación del suceso.

En esta misma base fallecieron dos militares ahogados mientras participan en unas maniobras en diciembre de 2023.

El accidente ha ocurrido en torno a las 10.00 y se ha dado conocimiento de la muerte a las autoridades del Ejército. El suceso ha conmocionado a los integrantes de la base cordobesa, ya que el militar llevaba menos de un año en el Ejército de Tierra, el fallecido es el soldado Sergio Ajenjo Cordero, de 23 años de edad.

Comunicado del Ejército de Tierra

"El Ejército de Tierra lamenta profundamente el fallecimiento del soldado Sergio Ajenjo Cordero, destinado en el Batallón de Cuartel General de la Brigada "Guzmán el Bueno" X, por un accidente de tráfico en el interior de la Base de "Cerro Muriano" (Córdoba)."

"Trasladamos nuestro más sentido pésame y todo nuestro apoyo a su familia, seres queridos y compañeros de unidad. Descanse en paz, finaliza el comunicado".

El ministerio de Defensa también ha dedicado unas palabras de apoyo a todo el Ejército de Tierra y a sus familiares: "Nuestro cariño a la familia y nuestro más sentido pésame al Ejercito de Tierra, compañeros y seres queridos del militar fallecido en la base de 'Cerro Muriano' (Córdoba)", finaliza.

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