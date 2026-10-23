Tensión y cargas policiales durante una protesta para intentar frenar un desahucio en Vitoria

La Ertzaintza ha cargado contra los acampados en Sansomendi, Vitoria, que pretendían impedir el desahucio previsto este viernes de una familia con seis hijos menores de edad y en situación de vulnerabilidad, sin una alternativa habitacional. Centenares de personas protestaban desde primera hora de este viernes por la mañana para intentar frenar el lanzamiento, previsto para las diez y media de la mañana.

Varias centenares de personas estaban concentradas en el número 28 de la avenida de Los Huetos del barrio Sasomendi de la capital alavesa, donde estaba previsto el desahucio.

En dicho lugar se había montado desde anoche una acampada y, con motivo del desahucio, estaba establecido un amplio dispositivo policial. En un momento dado, se han registrado algunos incidentes en la zona y la Ertzaintza ha cargado contra algunos de los asistentes y desalojado la calle, tal y como señalan testigos presenciales.

Desde el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco se ha confirmado que, en el transcurso de los altercados, han sido detenidas dos personas. Además, los agentes no descartan que puedan ser detenidas más personas, ya que continúan los enfrentamientos.

Atrincherados en el portal

Alrededor de una treintena de personas ha accedido al portal y se ha atrincherado dentro para impedir el desalojo de la familia, mientras la Ertzaintza ha establecido un cordón policial alrededor del inmueble.

El Sindicato Socialista de Vivienda había llamado a la movilización popular para frenar el desahucio, sin alternativa habitacional. Según ha explicado, esta familia llevaba años residiendo en la misma vivienda y ha denunciado que la finalización del contrato de alquiler "amenaza con dejar a toda la familia en la calle".