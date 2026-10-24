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Francia despliega 70.000 agentes ante nuevas protestas y blinda los comercios y museos de París

Francia afronta este sábado una nueva jornada de movilizaciones contra el encarecimiento de la vida con 70.000 policías y gendarmes desplegados, comercios protegidos y grandes museos cerrados.

Paris, France: IPA89895761 - Paris, protest on October 18 near Place de la République; protesters clashing with police; police used tear gas at Place de la République; police officer (CRS) Mattia David Rinaldi / Zuma Press 19/10/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

Francia.- Macron defiende su gestión de los disturbios callejeros en Francia y apunta a "manipulación extranjera" EUROPAPRESS

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Paula V. Sisó
Paula V. Sisó
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El Ejecutivo francés ha reforzado el dispositivo de seguridad para las protestas de este 24 de octubre después de los saqueos y actos vandálicos registrados una semana antes. El primer ministro, Sébastien Lecornu, advirtió el viernes de que la amenaza sigue siendo "elevada" y señaló a elementos de ultraizquierda y a delincuentes que aprovechan los altercados.

Durante una visita a Limoges, cuyo ayuntamiento quedó parcialmente calcinado el pasado 17 de octubre, Lecornu aseguró que las autoridades han extraído lecciones de lo sucedido y adaptarán la respuesta policial. También reclamó distinguir entre quienes ejercen su derecho a protestar y quienes participan en saqueos y destrozos.

El dispositivo anunciado por el ministro del Interior, Laurent Nuñez, incluye controles en estaciones de metro, calles y avenidas para detectar materiales susceptibles de utilizarse en actos violentos. Los militares de la operación Sentinelle apoyarán la protección de edificios e instituciones públicas.

El Gobierno ha pedido a los prefectos que evalúen los riesgos y coordinen los recorridos con los alcaldes. Las autoridades podrán modificar itinerarios o prohibir concentraciones en las zonas donde exista un riesgo elevado de destrucción o saqueos.

Refuerzo de establecimientos

En París, los comerciantes han reforzado sus establecimientos ante la posibilidad de nuevos incidentes. Según la información publicada por La Razón, numerosos negocios de Les Halles y el Marais han cubierto sus escaparates con paneles de madera, reforzado las persianas y retirado mercancías de valor.

Algunas tiendas y restaurantes adelantarán el cierre y otros no abrirán. La Prefectura de Policía ha recomendado adaptar los horarios, proteger los locales y retirar de las terrazas el mobiliario y los objetos que puedan emplearse como proyectiles.

Cierre de museos

Las medidas afectan también a la actividad cultural. De acuerdo con el mismo diario, el Louvre, Orsay, la Orangerie, el museo Picasso y el Grand Palais permanecerán cerrados este sábado. Art Basel Paris, cuya clausura estaba prevista para el domingo, adelantó su finalización al viernes por la tarde.

La jornada llega además marcada por el ataque del viernes en Trappes y La Verrière, en las afueras de París, que dejó un muerto y cinco heridos. La Fiscalía Antiterrorista investiga los disparos como una acción terrorista de carácter racista y ha señalado indicios de premeditación.

El sospechoso fue detenido poco después. Entre los heridos figura una niña de doce años en estado crítico. Los investigadores localizaron además en el domicilio del arrestado un artefacto explosivo casero.

El presidente, Emmanuel Macron, acudió al lugar del atentado y expresó su respaldo a la población de origen inmigrante. El ataque ha intensificado la tensión política en vísperas de unas protestas para las que el Gobierno reclama compatibilizar la libertad de manifestación con la protección de los centros urbanos.

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