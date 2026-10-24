Fin de semana de contrastes: lluvias en el norte y subida de las temperaturas el domingo

España afronta un fin de semana con tiempo estable en buena parte del territorio, aunque las lluvias y el viento marcarán la situación meteorológica en algunas zonas del norte peninsular. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el sábado estará acompañado de un descenso de las temperaturas en el este y Baleares, mientras que el domingo se espera una recuperación térmica generalizada.

Sábado con lluvias en el norte y temperaturas más bajas

Durante la jornada del sábado, las precipitaciones se concentrarán principalmente en el oeste de Galicia, el Cantábrico oriental, los Pirineos y el nordeste de Cataluña. También podrían registrarse chubascos moderados en el norte de Baleares. En el resto de España predominarán los cielos poco nubosos, con algunos intervalos de nubes altas y posibles nieblas matinales en zonas montañosas.

Las temperaturas máximas descenderán en el este peninsular y Baleares, mientras que subirán o se mantendrán sin grandes cambios en otras regiones. Las mínimas también bajarán en buena parte del país, con posibilidad de heladas débiles en áreas de montaña. Además, el viento soplará con intensidad en puntos del norte y nordeste, con posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas.

En Canarias, se esperan cielos nubosos y posibles lluvias débiles en el norte de las islas montañosas. El viento alisio será intenso y podría registrar rachas muy fuertes.

Domingo con una subida generalizada de las temperaturas

De cara al domingo, la estabilidad continuará dominando en gran parte de España, aunque persistirán las nubes y algunas precipitaciones débiles en Galicia, el litoral cantábrico y los Pirineos occidentales. En el resto del territorio se esperan cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas.

La principal novedad llegará con las temperaturas, que subirán de forma generalizada, tanto en las máximas como en las mínimas. Este cambio favorecerá un ambiente más suave respecto al sábado, especialmente en algunas zonas del interior y del sur peninsular. El viento seguirá soplando con fuerza en determinados puntos del norte y nordeste, mientras que en Canarias las precipitaciones tenderán a disminuir.

En definitiva, el fin de semana estará marcado por la estabilidad en la mayor parte del país, con lluvias concentradas en el norte, viento intenso en algunas regiones y un domingo más cálido tras el descenso térmico del sábado.