Alberto Núñez Feijóo promete IVA cero mientras dure la inflación y anuncia rebajas fiscales para jóvenes y autónomos

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este sábado en Vigo nuevas medidas fiscales dirigidas a jóvenes, autónomos y rentas bajas, entre ellas la aplicación de un IVA del 0 % mientras dure la inflación. Durante un acto junto al presidente de la Xunta y del PPdeG, Alfonso Rueda, y la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Vigo, Luisa Sánchez Méndez, el líder popular ha defendido también una reforma de la política de vivienda, con más construcción y cambios legislativos para facilitar el acceso a un hogar.

Feijóo ha aprovechado su intervención para cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha responsabilizado del encarecimiento del coste de la vida, las dificultades para acceder a una vivienda y el deterioro de distintos servicios públicos. Asimismo, ha condenado los episodios de violencia registrados durante las últimas movilizaciones y ha reivindicado la convivencia y el respeto a la discrepancia política.

"Quiero un país en el que se pueda discrepar con palabras, pero no con piedras", ha afirmado, antes de pedir el apoyo ciudadano para que el próximo 29 de noviembre sirva para "derribar el muro de Sánchez", ha apuntado.

IVA cero mientras dure la inflación y rebajas fiscales

En materia económica, el presidente del PP ha defendido una bajada de impuestos para aliviar la presión sobre las familias y los trabajadores. Entre sus principales compromisos, ha anunciado que propondrá un "IVA del 0 % mientras se mantenga la inflación", además de rebajas del IVA de los alimentos y de la electricidad.

También se ha comprometido a reducir el IRPF, al considerar que el impuesto no se ha ajustado a la inflación desde 2022. "Vamos a bajarle los impuestos a quien más lo merece, y eso son los jóvenes, los autónomos y las rentas bajas", ha señalado.

Otra de las medidas anunciadas afecta a los trabajadores por cuenta propia. Feijóo ha asegurado que el PP pretende eximir del pago del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales.

El líder popular ha criticado, además, la presión fiscal del Ejecutivo y ha denunciado que los ciudadanos sufren una doble carga derivada de la inflación y de su tributación. "Basta de un Gobierno que te cobre dos veces por la inflación, cuando haces la compra y cuando haces la declaración", ha manifestado.

Un millón de viviendas en cuatro años

El acceso a la vivienda ha ocupado una parte destacada de su discurso. Feijóo ha defendido la necesidad de incrementar la oferta para contener los precios y ha asegurado que su partido impulsará la construcción de un millón de viviendas en cuatro años. Para lograrlo, ha anunciado modificaciones de la Ley del Suelo y de la Ley de Propiedad Horizontal, con el objetivo de facilitar la construcción y aumentar la disponibilidad de inmuebles tanto en España como en Galicia.

El presidente del PP ha criticado la política de vivienda del Gobierno central, al que acusa de priorizar el control de los precios frente al aumento de la oferta. En su opinión, la solución pasa por construir más viviendas y generar condiciones que permitan ampliar el mercado del alquiler.

Asimismo, ha defendido medidas para ofrecer mayor seguridad jurídica a los propietarios y favorecer la salida al mercado de viviendas que actualmente permanecen vacías por temor a los impagos o a la ocupación ilegal.

"No se puede proteger más al okupa que a quien le ocupan la vivienda"

En este sentido, ha prometido endurecer la respuesta frente a la ocupación de viviendas y ha proclamado: "A los okupas les vamos a decir: ¡Fuera a las 48 horas!". "No se puede proteger más al okupa que a quien le ocupan la vivienda", ha denunciado.

Feijóo también ha anunciado rebajas fiscales para los jóvenes que quieran comprar su primera vivienda. Entre ellas, ha planteado reducir el IRPF y el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, además de facilitar el ahorro necesario para afrontar la entrada de un inmueble.

"Quiero un país en el que una persona mayor pueda salir segura de su casa, un país donde se pueda vivir tranquilo y convivir", ha señalado. El dirigente popular ha defendido que la discrepancia política debe desarrollarse dentro de los cauces democráticos y ha situado el entendimiento entre diferentes como uno de los pilares de la convivencia.

Una financiación autonómica "justa" para Galicia

Feijóo ha aprovechado su presencia en Vigo para reclamar un sistema de financiación autonómica que garantice una distribución equitativa de los recursos públicos. El líder del PP ha recordado que lleva años defendiendo una financiación justa para Galicia y ha respaldado las reivindicaciones actuales de Alfonso Rueda.

"Un sistema de financiación justo es aquel que reparte lo que es de todos entre todos", ha afirmado. En su opinión, la financiación autonómica no puede convertirse en una herramienta para facilitar acuerdos políticos ni servir para conceder privilegios a determinados territorios.

El líder del PP ha vinculado la financiación pública con la calidad de los servicios esenciales, como la sanidad, la educación y la atención a la dependencia. "La financiación autonómica es el médico del centro de salud, es el médico de nuestros hijos, es el cuidador de una persona dependiente", ha señalado.

Por ello, ha reclamado el fin de los cálculos partidistas y de las discriminaciones territoriales para avanzar hacia una España de ciudadanos "libres e iguales".

Críticas a la gestión de los servicios públicos

Durante su discurso, Feijóo también ha cuestionado la gestión del Gobierno central en educación, dependencia, transportes e infraestructuras. En el ámbito educativo, ha reclamado recuperar la exigencia académica y mejorar los resultados de los centros escolares. Asimismo, ha exigido que el Estado cumpla sus obligaciones en materia de dependencia y aporte los recursos que le corresponden.

Feijóo ha concluido su argumentación con una defensa de la gestión pública eficaz y de una política orientada a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. "Quiero una España que funcione", ha resumido, insistiendo en que la reconstrucción del país pasa por recuperar la convivencia, reducir la presión fiscal y facilitar el acceso a la vivienda.