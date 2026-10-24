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ACCIDENTE LABORAL

Muere un hombre de 34 años al volcar una máquina de recoger aceitunas en Osuna

Los hechos han ocurrido este sábado por la mañana en una finca de la localidad sevillana. Los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar no han podido salvar la vida del trabajador.

Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061. JUNTA DE ANDALUCÍA

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Irene Delgado
Irene Delgado
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Un hombre de 34 años ha fallecido este sábado en Osuna (Sevilla) después de que volcara una máquina de recolectar aceitunas mientras trabajaba en una finca del municipio, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

El aviso se ha recibido a las 10:15 horas, cuando una llamada ha solicitado asistencia para un trabajador que había resultado herido tras el vuelco de la máquina que utilizaba para recoger aceitunas.

Tras recibir la alerta, la sala coordinadora del 112 ha movilizado al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 y a la Guardia Civil para atender el suceso.

Aviso a los organismos de prevención laboral

Fuentes del 061 han confirmado el fallecimiento del hombre de 34 años y han señalado que los sanitarios no han podido hacer nada por salvar su vida.

Además de los servicios de emergencia y las fuerzas de seguridad, el 112 ha informado del accidente al Centro de Prevención de Riesgos Laborales y a la Inspección de Trabajo.

Por el momento, la información facilitada por los servicios de emergencia no detalla las circunstancias en las que se produjo el vuelco de la máquina.

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