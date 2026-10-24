VÍDEO: Sale ardiendo un autobús en la estación Plaza de Armas de Sevilla

Un autobús ha salido ardiendo este sábado en la estación de Plaza de Armas de Sevilla, lo que ha obligado a desalojar el emplazamiento.

El aviso del incendio se ha dado cerca de las 14:00 horas, ya que uno de los vehículos de la estación había salido ardiendo provocando una enorme columna de humo visible desde diferentes puntos de la ciudad. Poco después se han desplazado hasta allí varios bomberos que han logrado apagar las llamas, extinguiéndolo en pocos minutos.

Poco tiempo después, la Consejería de Fomento de la Junta ha informado en sus redes sociales de que el servicio había quedado restablecido de nuevo, y la estación se ha abierto de nuevo. Según han indicado fuentes policiales, el incendio no ha dejado heridos.

Hasta el lugar del suceso se han desplazado efectivos de los bomberos, de la Policía y del servicio sanitario, además del equipo de la estación allí presente.