Tres niños hospitalizados por un brote de meningitis en un colegio de El Hierro

Los escolares de un centro escolar de la isla de El Hierro no tendrá clase estos días, por lo menos, de manera presencial, aunque sí seguirán las asignaturas desde casa, de forma telemática.

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de La Frontera han acordado que el alumnado de primero y segundo de Primaria del CEIP Tigaday, en El Hierro, pase temporalmente a la enseñanza telemática como medida preventiva ante un brote de meningitis vírica que afecta a tres menores. El objetivo es reducir el contacto físico entre los niños. Los tres niños afectados, de tres, seis y siete años, necesitaron ingreso hospitalario, aunque su evolución ha sido favorable.

Las autoridades sanitarias han activado los protocolos de seguimiento y prevención. Además, se recomienda que los menores afectados no acudan a actividades extraescolares ni a espacios de reunión con otros niños durante este periodo de confinamiento. El alcalde de La Frontera, Pablo Rodríguez Cejas, ha pedido tranquilidad a las familias y ha insistido en la importancia de reforzar la higiene, especialmente el lavado de manos con agua y jabón. Además, ha insistido en que es primordial seguir las recomendaciones oficiales para evitar la propagación de posibles contagios.

"Este brote de meningitis no debe generar alarma"

Álvaro Torres es jefe de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica de Salud Pública del Gobierno de Canarias y explica que la meningitis vírica no debe confundirse con la meningitis meningocócica, no tienen la misma gravedad ni la misma causa.

Tras analizar el brote de meningitis por enterovirus detectado en los tres menores se ha detectado que es vírica.

Quince casos de meningitis en Canarias en 2026

En lo que va de este año, Canarias ha registrado 15 casos de este tipo de meningitis, frente a los 17 contabilizados entre enero y octubre de 2025. Son datos facilitados por el responsable de Vigilancia Epidemiológica del Gobierno de Canarias.

Cifras similares en los dos últimos años, según Torres. Sin embargo, insiste el especialista, estos datos no deben confundirse con los de la meningitis vírica, que responde a una causa diferente.

No hay obligación de notificar de forma individual cada caso aislado de meningitis vírica, por eso Salud Publica no dispone de una cifra global que permita conocer cuántas infecciones de este tipo se producen en Canarias.

Los enterovirus circulan entre personas sin que estas presenten síntomas. Aún no se sabe cual es el origen del brote en este colegio de El Hierro, pero Salud Pública considera que la transmisión pudo producirse a través de una cadena de portadores asintomáticos.