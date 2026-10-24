Efemérides de hoy 24 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 24 de octubre?

El 24 de octubre de 2022, Rishi Sunak es elegido por sus compañeros nuevo líder del Partido Conservador y, en consecuencia, nuevo primer ministro del Reino Unido. Las últimas semanas fueron un caos: Liz Truss, su predecesora, propuso una reducción fiscal y de impuestos a los patrimonios más ricos. En consecuencia, la libra esterlina acabó hundida por debajo del dólar, una tormenta financiera que llevó a Truss a dimitir tras solo 45 días en el cargo.

La figura de Sunak generaba gran confianza entre los conservadores. El mandatario había sido canciller de la Hacienda y secretario del Tesoro durante el mandato de Boris Johnson. Su alzamiento lo convirtió en el hombre más joven en los dos últimos siglos en ocupar el cargo, además de ser el primero de ascendencia india. Al día siguiente, Carlos III convocó a Sunak en el Palacio de Buckingham para nombrarlo primer ministro formalmente. El nuevo líder del Reino Unido llegaría a Downing Street con la esperanza de poner fin a la inestabilidad que el país sufría en los últimos años.

Un 24 de octubre, pero de 1857, el abogado Nathaniel Creswick y el comerciante de vino William Prest fundan el Sheffield Football Club, el primer equipo de fútbol de la historia. Los fundadores, junto a sus compañeros, eran aficionados al críquet, pero jugaban al fútbol debido a la imposibilidad de practicar el primer deporte durante los meses de invierno. El balompié era un fenómeno reciente que no contaba con normas oficiales. El Sheffield F.C. se encargó de establecer varias de las reglas que aún perduran en el presente: el uso del travesaño, la legalidad de golpear el balón con la cabeza o el saque de esquina.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 24 de octubre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 24 de octubre?

1648.- Se firma la paz de Westfalia que pone fin a la Guerra de los Treinta Años.

1808.- Aparece la "Gaceta de Caracas", primer periódico de Venezuela.

1849.- Una Real Orden establece en España los primeros sellos de Correos como sistema de previo pago del transporte de la correspondencia. Se hace efectiva el 1 de enero de 1850.

1871.- Inauguración en Córdoba del Observatorio Astronómico argentino.

1945.- Entra en vigor la Carta fundacional de las Naciones Unidas (ONU), para mantener la paz y seguridad internacionales.

1961.- El Reino Unido concede la autonomía a la isla de Malta.

1970.- Salvador Allende es proclamado presidente de Chile, el primer mandatario socialista del país.

1973.- Finaliza la guerra árabe-israelí del Yom Kippur.

1996.- Entra en vigor la Convención de Seguridad Nuclear, el primer instrumento de derecho internacional sobre seguridad atómica.

2004.- El colombiano Juan Pablo Montoya gana el Gran Premio de Fórmula 1 de Brasil.

2019.- Los restos del dictador español Francisco Franco son exhumados de la basílica del Valle de los Caídos (Madrid) y reinhumados en el cementerio de Mingorrubio, en El Pardo (Madrid).

¿Quién nació el 24 de octubre?

1887.- Victoria Eugenia de Battenberg, reina de España.

1925.- Luciano Berio, compositor y director de orquesta italiano.

1926.- Rafael Azcona, escritor y cineasta español.

1947.- Nikolaus de Liechtenstein, príncipe de Liechtenstein.

1948.- Kevin Kline, actor estadounidense.

1962.- Abel Antón Rodrigo, atleta español.

1986.- Aubrey Drake Graham, rapero estadounidense.

¿Quién murió el 24 de octubre?

1957.- Christian Dior, modisto francés.

1987.- Antonio Añoveros, religioso español.

1992.- Luis Rosales, escritor y académico español.

1994.- Raúl Juliá, actor portorriqueño.

2005.- Rosa Parks, activista de los derechos de los negros estadounidenses.

2015.- Maureen O'Hara, actriz irlandesa.

2025.- Reina Sirkit, madre del rey Vajiralongkorn de Tailandia.

¿Qué se celebra el 24 de octubre?

Hoy, 24 de octubre, se celebra el Día de las Naciones Unidas.

Horóscopo del 24 de octubre

Los nacidos el 24 de octubre pertenecen al signo del zodiaco Escorpio.

Santoral del 24 de octubre

Hoy, 24 de octubre, se celebra san Antonio María Claret.