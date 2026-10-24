Rufián pide un frente de izquierdas para "someter al PSOE" y Montero acusa a Feijóo de "machismo"

Gabriel Rufián e Irene Montero han protagonizado este sábado en Barcelona su primer acto conjunto de precampaña electoral, en el que han reivindicado la necesidad de articular una izquierda capaz de presionar al PSOE y frenar a las derechas. Bajo el lema 'Casa. Vida. Futur', ambos dirigentes han centrado sus intervenciones en la vivienda, el coste de la vida y los derechos sociales.

El encuentro, celebrado en la Plaza Major de Nou Barris, ha contado también con la presencia del presidente de ERC, Oriol Junqueras, y la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, entre otros representantes políticos.

Rufián ha defendido la colaboración entre formaciones progresistas, pero ha advertido de que el objetivo no debe ser integrarse en el PSOE, sino condicionar sus decisiones desde fuera. Montero, por su parte, ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de cuestionar los derechos de las mujeres tras anunciar que eliminaría el Ministerio de Igualdad si llega al Gobierno.

Rufián reclama una izquierda que presione al PSOE

El cabeza de lista de ERC ha defendido la necesidad de encontrar espacios de colaboración para "someter al PSOE y no para estar sometidos". A su juicio, partidos como ERC, EH Bildu, BNG, Podemos y Compromís han contribuido a configurar el PSOE actual y han demostrado, según ha sostenido, más patriotismo que quienes llevan la bandera española en una pulsera.

"Yo quiero un gobierno del PSOE sometido a estas fuerzas políticas, porque es mentira que el PP y el PSOE sean lo mismo, siempre y cuando seas capaz de coger al PSOE de la solapa y decirle aquí se legisla para la gente", ha afirmado.

Rufián ha reivindicado el acuerdo con Podemos y ha insistido en que la izquierda debe simplificar su oferta electoral. También ha advertido de que Cataluña, Euskadi y Galicia no están protegidas frente a la "rabia fascista" ante la posibilidad de un Gobierno de coalición entre PP y Vox.

El dirigente republicano ha criticado a Junts por su posición ante los decretos de vivienda y el escudo social, y ha cargado contra la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, a quien ha acusado de no ser patriota por fomentar el odio hacia una parte de la sociedad.

La vivienda ha sido uno de los ejes centrales de su discurso. Bajo el lema 'una familia, una casa', ha reclamado medidas contra la especulación y ha reprochado al Gobierno que no haya actuado con más contundencia, especialmente frente a los pisos turísticos. Según ha afirmado, el 95% de estos alojamientos son ilegales.

Montero acusa a Feijóo de cuestionar los derechos de las mujeres

Irene Montero ha dirigido sus críticas al presidente del PP por su intención de suprimir el Ministerio de Igualdad e integrar sus competencias en otro departamento si gobierna tras las elecciones del 29 de noviembre.

"Tu machismo mata", ha afirmado la candidata de Podemos, que ha acusado a los populares de promover un modelo que limita los derechos de las mujeres. "Votar al Partido Popular es votar machismo y es votar violencia", ha asegurado.

Montero ha defendido que las mujeres continúan soportando una parte importante de las tareas de cuidados y ha alertado de las consecuencias de la ridiculización de la lucha feminista. Por ello, ha llamado a las mujeres a votar el 29N por su libertad.

Salarios de 1.800 euros y jornada laboral de 30 horas

La dirigente de Podemos también ha centrado su intervención en el encarecimiento de la vida y ha señalado a los grandes negocios como responsables de problemas relacionados con la vivienda, la sanidad, la educación y los alimentos.

Frente a este escenario, ha propuesto elevar el salario mínimo a 1.800 euros y reducir la jornada laboral a 30 horas semanales. También ha defendido topar los precios de los alquileres y de los pisos de temporada, al considerar que ni el PP y Vox ni el PSOE están dispuestos a impulsar las medidas necesarias.

Montero ha cuestionado que una izquierda que concurra en la misma papeleta que los socialistas pueda resolver estos problemas. Sobre su alianza con Rufián, ha defendido que ambos pueden cometer "muchos errores", pero ha reivindicado su voluntad de trabajar juntos para defender la paz, la vivienda y el empleo.

La candidata de Podemos ha elogiado al dirigente de ERC, al que ha definido como una persona justa y valiente, capaz de decir en momentos difíciles lo que otros no se atreven a expresar.