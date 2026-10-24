Noticias de hoy, sábado 24 de octubre de 2026

Cruce de acusaciones, reproches y promesas electorales en una mañana de actos de precampaña de norte a sur del país. Pedro Sánchez ha regresado a Andalucía, uno de los principales graneros de votos del PSOE, para movilizar a sus bases.

Desde Granada, ha cargado contra PP y Vox, a los que sitúa en "el club de la motosierra, los tijeretazos y los recortes", tras la visita de Javier Milei esta semana. Alberto Núñez Feijóo no se reunió con el presidente argentino. Sánchez ha prometido blindar el derecho al aborto en la Constitución y ha pedido una mayoría progresista para avanzar en vivienda.

Sánchez promete blindar el aborto en la Constitución si gana las elecciones generales

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha situado los derechos sociales en el centro de su intervención en el Palacio de Congresos de Granada, donde ha reunido a 3.000 personas, según la organización. En el acto han participado también María Jesús Montero, vicesecretaria general del partido y líder de los socialistas andaluces, y Pedro Fernández, secretario provincial.

El líder socialista ha anunciado que promoverá una reforma para blindar el derecho al aborto en la Constitución durante la próxima legislatura. También ha asegurado que el derecho a una muerte digna se mantendrá "en pie como una gran conquista y un avance de la sociedad española".

Alberto Núñez Feijóo promete IVA cero mientras dure la inflación y anuncia rebajas fiscales para jóvenes y autónomos

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este sábado en Vigo nuevas medidas fiscales dirigidas a jóvenes, autónomos y rentas bajas, entre ellas la aplicación de un IVA del 0 % mientras dure la inflación. Durante un acto junto al presidente de la Xunta y del PPdeG, Alfonso Rueda, y la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Vigo, Luisa Sánchez Méndez, el líder popular ha defendido también una reforma de la política de vivienda, con más construcción y cambios legislativos para facilitar el acceso a un hogar.

Pueblo Ejemplar de Asturias 2026: la Familia Real honra en Llanes casi siete siglos de tradición marinera

La Familia Real española se ha desplazado hoy sábado hasta Llanes para entregar el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2026 a la Cofradía de Pescadores Santa Ana, una institución cuyos orígenes se remontan a la Edad Media y que representa casi siete siglos de tradición marinera en el Principado.

Los reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía, han sido recibidos por numerosos vecinos que se han volcado con la visita. Durante su recorrido por la localidad asturiana, los cuatro miembros de la Familia Real han podido conocer de cerca algunas de las costumbres más arraigadas del municipio, desde sus danzas y trajes tradicionales hasta la subasta de pescado y la actividad de la industria conservera.