Colas, tensión y primeras aprobaciones: así avanza la regularización de inmigrantes en España

El proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes en España, que prevé beneficiar a cerca de 500.000 personas, avanza entre escenas de saturación y las primeras resoluciones favorables.

En ciudades como Barcelona, decenas de personas pasan la noche en la calle para asegurarse un turno en las oficinas. En Murcia, otros se aferran a vallas para mantener su posición en la fila. También se han registrado intentos de acceder sin cita a la embajada de Gambia en Madrid.

Estas situaciones reflejan las dificultades de las primeras semanas, marcadas por una alta demanda y por la necesidad de completar trámites administrativos en plazos concretos.

Primeras solicitudes admitidas

Frente a estas escenas, algunos expedientes ya han comenzado a avanzar. Es el caso de Nixon, de origen venezolano, que ha recibido la confirmación de que su solicitud ha sido admitida a trámite. "Ya hemos dado un paso importante".

Su abogada le comunicó la resolución, que él esperaba: "Contando con esto porque sabía que lo iba a lograr". Tras conocer la noticia, llamó a su familia: "Llamé a Venezuela a mi esposa y le dije que ya me aprobaron esto".

Esta admisión supone la obtención de un permiso provisional que le permite trabajar. "Lo que significa es que tiene derecho ya a ejercer actividad laboral".

Espera hasta la resolución final

Durante el último año, Nixon ha trabajado sin contrato en tareas de mantenimiento: "En mantenimiento de oficinas he trabajado limpiando cristales".

A pesar del avance, el proceso continúa. La administración dispone de un plazo de hasta tres meses para resolver de forma definitiva cada solicitud. Mientras tanto, los solicitantes permanecen a la espera de una respuesta que determine su situación administrativa.

En su caso, el resultado provisional ya tiene impacto. "Gracias a Dios, gracias a esto tengo mi residencia asegurada".

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