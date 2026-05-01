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Colas, tensión y primeras aprobaciones: así avanza la regularización de inmigrantes en España

Las largas esperas contrastan con las primeras solicitudes aceptadas en el proceso abierto por el Gobierno.

Largas colas para la regularización de migrantes

Colas, tensión y primeras aprobaciones: así avanza la regularización de inmigrantes en España | Antena 3 Noticias

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El proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes en España, que prevé beneficiar a cerca de 500.000 personas, avanza entre escenas de saturación y las primeras resoluciones favorables.

En ciudades como Barcelona, decenas de personas pasan la noche en la calle para asegurarse un turno en las oficinas. En Murcia, otros se aferran a vallas para mantener su posición en la fila. También se han registrado intentos de acceder sin cita a la embajada de Gambia en Madrid.

Estas situaciones reflejan las dificultades de las primeras semanas, marcadas por una alta demanda y por la necesidad de completar trámites administrativos en plazos concretos.

Primeras solicitudes admitidas

Frente a estas escenas, algunos expedientes ya han comenzado a avanzar. Es el caso de Nixon, de origen venezolano, que ha recibido la confirmación de que su solicitud ha sido admitida a trámite. "Ya hemos dado un paso importante".

Su abogada le comunicó la resolución, que él esperaba: "Contando con esto porque sabía que lo iba a lograr". Tras conocer la noticia, llamó a su familia: "Llamé a Venezuela a mi esposa y le dije que ya me aprobaron esto".

Esta admisión supone la obtención de un permiso provisional que le permite trabajar. "Lo que significa es que tiene derecho ya a ejercer actividad laboral".

Espera hasta la resolución final

Durante el último año, Nixon ha trabajado sin contrato en tareas de mantenimiento: "En mantenimiento de oficinas he trabajado limpiando cristales".

A pesar del avance, el proceso continúa. La administración dispone de un plazo de hasta tres meses para resolver de forma definitiva cada solicitud. Mientras tanto, los solicitantes permanecen a la espera de una respuesta que determine su situación administrativa.

En su caso, el resultado provisional ya tiene impacto. "Gracias a Dios, gracias a esto tengo mi residencia asegurada".

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