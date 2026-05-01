Muere un senderista tras caer al río Genil en una conocida ruta de Sierra Nevada

Un hombre ha perdido la vida este viernes, tras caer al río Genil en una zona frecuentada por senderistas en Güéjar Sierra, en el entorno de Sierra Nevada, Granada. El suceso ha tenido lugar alrededor de las 11:45 horas, en las inmediaciones de la Vereda de la Estrella, un conocido itinerario de montaña.

Según ha informado el servicio de emergencias 112, han sido varias personas que se encontraban en la zona, las encargadas de dar la voz de alarma tras presenciar la caída del hombre al agua.

Los testigos han intentado auxiliar a la víctima, pero no han logrado sacarla del cauce. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos sanitarios, agentes de la Guardia Civil, Policía Local y especialistas en rescate de montaña, que han acudido incluso con apoyo aéreo.

A pesar del amplio dispositivo desplegado, los equipos de emergencia solo han podido certificar el fallecimiento del hombre, una vez sacado del río. Por el momento, no se han dado a conocer ni su identidad ni las causas exactas del accidente. El cuerpo ya ha sido trasladado al Instituto Anatómico Forense para la práctica de la autopsia.

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Hace tan solo dos meses ocurría un suceso similar, pero esta vez en la Región de Murcia, donde los servicios de emergencia recuperaban el cuerpo sin vida de un hombre de 63 años, que había caído al río Segura. El suceso tuvo lugar en la madrugada de un sábado, en torno a las 4:36 horas, cuando el 112 recibió la llamada alertando sobre la caída de un hombre en la zona del Parque de la Hoya, frente al Museo Mudem.

Tras la llamada, se desplazaron al lugar de los hechos varios efectivos de la Policía Local de Molina de Segura, bomberos del Consorcio y la Guardia Civil para iniciar las labores de búsqueda. Unas tareas que se complicaron debido a la crecida del río en las últimas horas, lo que dificultó la localización del hombre. Tras más de una hora de intensa búsqueda, el sargento de bomberos del CEIS confirmó a las 5:37 horas, que habían localizado el cuerpo sin vida del hombre.

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