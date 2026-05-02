Efemérides de hoy 2 de mayo de 2026: ¿Qué pasó el 2 de mayo?

El 2 de mayo de 2016, llega a La Habana el buque 'Adonia', el primer crucero estadounidense en más de 50 años. La embarcación, operada por la compañía Fathom, zarpa hacia la capital cubana desde Miami, con más de 700 pasajeros a bordo. De esta manera se abre una nueva ruta marítima entre ambos países, tras décadas sin conexiones de este tipo. El viaje se produce durante un proceso de acercamiento diplomático entre Estados Unidos y Cuba, que permite reanudar los desplazamientos de pasajeros por mar bajo programas culturales autorizados.

El crucero atraca en la terminal portuaria de Sierra Maestra, ante la presencia de numerosos curiosos congregados a lo largo de la costa. Entre los viajeros se encuentran cubanos, nacionalizados estadounidenses, que regresan a la isla, en algunos casos por primera vez por vía marítima. Este hecho simboliza una apertura progresiva en las relaciones entre ambos países, con previsiones de establecer una línea marítima regular.

Un 2 de mayo, pero de 1874, se produce el levantamiento del sitio carlista de Bilbao. Este acontecimiento pone fin a uno de los enfrentamientos de la tercera guerra carlista. Las fuerzas de la I República española logran romper el cerco impuesto por el ejército carlista, tras tres meses de bloqueo que afectan al abastecimiento de la ciudad.

El episodio debilita la posición carlista en la zona y refuerza el control liberal sobre Bilbao, que mantiene su importancia económica e industrial en el País Vasco. La retirada en Bilbao supone para las tropas de Carlos María de Borbón, pretendiente al trono, la pérdida de algunos de sus mejores generales. A pesar de esta derrota, la guerra en el norte de la península continúa, con intensos enfrentamientos durante las semanas siguientes.

¿Qué pasó el 2 de mayo?

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides dely cen un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

1808.- El pueblo de Madrid se levanta contra el Ejército francés, origen de la Guerra de la Independencia.

1879.- Pablo Iglesias funda en la clandestinidad el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

1945.- II Guerra Mundial. Berlín se rinde al Ejército Rojo.

1952.- Primer vuelo comercial de un reactor, el Havilland Comet, que cubrió la ruta Londres-Johannesburgo.

1983.- Microsoft presenta al mundo su primer ratón: el Microsoft Mouse.

1992.- La Comunidad Económica Europea (CE) y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) firman el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE), que entró en vigor el 1 de enero de 1994.

2008.- El ciclón 'Nargis' causa en Birmania (Myanmar) 134.000 muertos y 2,4 millones de damnificados

2010.- Crisis financiera: la UE acuerda la concesión a Grecia de un préstamo de 110.000 millones de euros para el periodo 2010-2012.

2012.- Subastada en Nueva York la obra 'El Grito' de Edward Munch por 119,9 millones de dólares, lo que la convierte en una de las más valiosas de la historia.

2018.- ETA anuncia en una carta el desmantelamiento de todas sus estructuras y da por terminada su "función", en carta fechada el 16 de abril.

2020.- España vive la primera jornada de salida generalizada, regulada por franjas horarias, después de 49 días de confinamiento por la pandemia del COVID-19.

¿Quién nació el 2 de mayo?

1729.- Catalina II 'la Grande', zarina rusa.

1853.- Antonio Maura, estadista español.

1892.- Barón Rojo (Manfred von Richthofen), aviador militar alemán.

1935.- Luis Suárez, futbolista y entrenador español de futbol.

1975.- David Beckham, futbolista británico.

2015.- Princesa Carlota de Cambridge, segunda de los hijos de los duques de Cambridge y cuarta en la línea de sucesión al trono británico.

¿Quién murió el 2 de mayo?

1519.- Leonardo Da Vinci, artista y sabio renacentista italiano.

1857.- Alfred de Musset, poeta francés.

1996.- María Luisa Ponte, actriz española.

2005.- Bob Hunter, cofundador de Greenpeace.

2009.- Augusto Boal, dramaturgo brasileño.

2015.- Maya Plisetskaya, bailarina hispano-rusa.

¿Qué se celebra el 2 de mayo?

Horóscopo del 2 de mayo

Santoral del 2 de mayo

Else celebra el Día Mundial del Atún y el Día de la Comunidad de Madrid.Los nacidos elpertenecen al signo del zodiaco Tauro.Hoy,, se celebra san Atanasio y santa Flaminia.