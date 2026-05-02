Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

SUCESOS

Fallece una persona debajo de una máquina de maíz en A Coruña

Los servicios de emergencia no pudieron hacer nada para salvarle la vida.

A3 Noticias 1 (10-08-22) Espa&ntilde;a traer&aacute; en tren 600 toneladas de ma&iacute;z ucraniano

A3 Noticias 1 (10-08-22) España traerá en tren 600 toneladas de maíz ucranianoAtresPlayer.com

Publicidad

Iman Benataya
Publicado:

Una persona ha perdido la vida este viernes debajo de una máquina de maíz en Dumbría (A Coruña). Los servicios sanitarios intentaron reanimarlo, pero no pudieron hacer nada para salvarle la vida.

Según ha dado a conocer el 112 Galicia en su boletín informativo, poco después de las 19:00 de este viernes, recibieron un aviso por parte de un particular, que había pedido asistencia técnica para una persona que encontró debajo de una máquina de maíz. Los hechos tuvieron lugar concretamente en Miñóns, en la parroquia de Buxantes, y el particular que había llamado ya advertía de que la víctima podría estar fallecida.

El 112 informó además al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la Guardia Civil y a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Dumbría.

Finalmente, tras los intentos de reanimación, los servicios de emergencias no pudieron hacer nada para salvar la vida de la persona.

Muere un niño de dos años tras atragantarse con una gominola en un cumpleaños en A Coruña

Hace justo un mes sucedía otra tragedia en A Coruña, en concreto en el municipio coruñés de Carballo durante una celebración familiar. Un niño de dos años murió al atragantarse con una gominola.

Alrededor de las 20:00 horas de este sábado los servicios de Emergencias 112 recibieron un aviso alertando de que un menor tenía dificultades para respirar en su vivienda. Los equipos sanitarios y del 061, agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local se desplazaron hasta la vivienda. Ya allí comenzaron a realizarle la maniobra de Heimlich sin éxito porque la gominola quedó bloqueada en las vías respiratorias del pequeño.

Según publica La Voz de Galicia la familia celebraba el cumpleaños de la madre. El cuerpo del niño fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) donde se le practicó la autopsia que ha confirmado que la causa de la muerte ha sido el atragantamiento. El velatorio se celebrará en Carballo este lunes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Muere una persona tras quedar atrapada en el incendio de una vivienda en Rota, Cádiz

Incendio en una vivienda de Rota

Publicidad

Sociedad

Salida de Txeroki de la cárcel

'Txeroki' obtiene un permiso de seis días bajo control telemático

Puerta de los Juzgados de La Caleta, de Granada

A juicio acusado de aprovechar la muerte de una anciana para ocupar su vivienda en Granada

A3 Noticias 1 (10-08-22) España traerá en tren 600 toneladas de maíz ucraniano

Muere una persona debajo de una máquina de maíz en A Coruña

Secuestrado y drogado durante 13 días por 40.000 euros
Operación Guardia Civil

Secuestrado y drogado durante 13 días por 40.000 euros

La instalación de la terraza de un bar en el atrio de una capilla
A Coruña

La instalación de la terraza de un bar en el atrio de una capilla desata la polémica en As Pontes (A Coruña)

Efemérides de hoy 2 de mayo de 2026: Llega a La Habana el buque Adonia
Efemérides

Efemérides de hoy 2 de mayo de 2026: ¿Qué pasó el 2 de mayo?

Consulta las efemérides de hoy 2 de mayo de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Rescatan a un motorista tras caer por un barranco en Bétera
Rescate

Vídeo: Rescatan a un motorista tras caer por un barranco de 20 metros en Bétera

Los bomberos localizan al herido en una zona rural y lo evacúan tras un operativo con cuerdas.

Largas colas para la regularización de migrantes

Colas, tensión y primeras aprobaciones: así avanza la regularización de inmigrantes en España

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional

Desarticulan en Madrid una red que estafó 1,2 millones de euros a personas mayores haciéndose pasar por policías

Barranco de San Juan en Güejar Sierra

Muere un senderista tras caer al río Genil en una conocida ruta de Sierra Nevada

Publicidad