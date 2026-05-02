Fallece una persona debajo de una máquina de maíz en A Coruña

Una persona ha perdido la vida este viernes debajo de una máquina de maíz en Dumbría (A Coruña). Los servicios sanitarios intentaron reanimarlo, pero no pudieron hacer nada para salvarle la vida.

Según ha dado a conocer el 112 Galicia en su boletín informativo, poco después de las 19:00 de este viernes, recibieron un aviso por parte de un particular, que había pedido asistencia técnica para una persona que encontró debajo de una máquina de maíz. Los hechos tuvieron lugar concretamente en Miñóns, en la parroquia de Buxantes, y el particular que había llamado ya advertía de que la víctima podría estar fallecida.

El 112 informó además al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la Guardia Civil y a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Dumbría.

Finalmente, tras los intentos de reanimación, los servicios de emergencias no pudieron hacer nada para salvar la vida de la persona.

Muere un niño de dos años tras atragantarse con una gominola en un cumpleaños en A Coruña

Hace justo un mes sucedía otra tragedia en A Coruña, en concreto en el municipio coruñés de Carballo durante una celebración familiar. Un niño de dos años murió al atragantarse con una gominola.

Alrededor de las 20:00 horas de este sábado los servicios de Emergencias 112 recibieron un aviso alertando de que un menor tenía dificultades para respirar en su vivienda. Los equipos sanitarios y del 061, agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local se desplazaron hasta la vivienda. Ya allí comenzaron a realizarle la maniobra de Heimlich sin éxito porque la gominola quedó bloqueada en las vías respiratorias del pequeño.

Según publica La Voz de Galicia la familia celebraba el cumpleaños de la madre. El cuerpo del niño fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) donde se le practicó la autopsia que ha confirmado que la causa de la muerte ha sido el atragantamiento. El velatorio se celebrará en Carballo este lunes.

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