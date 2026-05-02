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Operación Guardia Civil

Secuestrado y drogado durante 13 días por 40.000 euros

Ha ocurrido en Roquetas de Mar, Almería. Se han detenido a siete personas

Secuestrado y drogado durante 13 días por 40.000 euros

Secuestrado y drogado durante 13 días por 40.000 euros

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Ainhoa Lujambio
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Siete detenidos en Roquetas de Mar, Almería, por retener 13 días a una persona y drogarla para robarle 40.000 euros. Realizaron más de 170 extracciones y transferencias de dinero y le administraron drogas y medicamentos con los que anular su voluntad. Retuvieron a la víctima en una vivienda que actuaba como punto de venta de drogas.

13 días casi inconsciente por la droga

La investigación comenzó en octubre, cuando se averiguó que los autores habían retenido a un hombre en una vivienda que funcionaba como punto de venta de drogas en la localidad de Roquetas de Mar. Le suministraban estupefacientes y fármacos para anular su capacidad de resistencia y voluntad. Durante ese periodo, los detenidos realizaron extracciones de dinero y transferencias bancarias, incluyendo métodos como bizum y hall-cash, llegando a sustraer un total de 40.000 euros de las cuentas de la víctima. En la fase de explotación de la investigación, bautizada como "Operación Legartia", efectivos del Área de Investigación del puesto de Roquetas de Mar, con el apoyo de unidades de seguridad ciudadana, realizaron dos registros domiciliarios en dicha localidad.

"Multidelincuentes"

En estas viviendas se intervinieron dosis de anfetamina, base de cocaína, así como cápsulas de metadona y trazodona. También un arma de aire comprimido, una defensa extensible y varias armas blancas de gran tamaño, machetes y marañas. Por último, también se incautó numeroso material robado, entre el que había aparatos de aire acondicionado, sanitarios o herramientas, que ya han sido reconocidos y devueltos a su propietario. En total, han sido detenidas siete personas, hombres y mujeres de entre 18 y 62 años, todos ellos vecinos de Roquetas de Mar. Los siete detenidos han sido puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Roquetas de Mar Plaza 3. La investigación continúa abierta para la localización de otros posibles implicados y de los propietarios del resto de los efectos recuperados.

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