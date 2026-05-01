Vídeo: Rescatan a un motorista tras caer por un barranco de 20 metros en Bétera

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia han intervenido en el rescate de un motorista que había caído por un barranco de unos 20 metros en una zona rural del municipio valenciano de Bétera. El aviso se recibió a las 21.22 horas de este jueves.

Hasta el lugar se desplazaron dotaciones de los parques de Paterna y L'Eliana, junto a un sargento y especialistas del Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA).

Un operativo de rescate

A su llegada, los bomberos localizaron al herido en el interior del barranco y procedieron a su inmovilización. Para su evacuación, utilizaron una litera nido y un sistema de cuerdas que permitió izarlo hasta una zona segura.

Una vez en superficie, el operativo continuó con el traslado del motorista durante unos 50 metros hasta un punto accesible para los servicios sanitarios.

El herido fue entregado a una ambulancia desplazada al lugar, donde recibió la primera asistencia médica. El Consorcio ha confirmado que la intervención se desarrolló durante la noche y requirió la participación de varias unidades especializadas.

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