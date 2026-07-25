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Noticias de hoy, sábado 25 de julio de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, sábado 25 de julio de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, sábado 25 de julio de 2026

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Los incendios en España, o la cena de corresponsales de Donald Trump, entre las noticias más destacadas de este sábado 25 de julio.

Los incendios siguen fuera de control

Los incendios forestales activos en la Comunidad de Madrid y en Ávila afectan ya a unas 80.000 personas, entre las que han sido desalojadas y aquellas confinadas, según los datos disponibles en torno a las 13.00 horas. Los dos siguen fuera de capacidad de extinción.

Pedro Sánchez visita el puesto de mando

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado este sábado la zona afectada por los incendios que asolan la Comunidad de Madrid y que han dejado ya al menos 45.000 personas evacuadas o confinadas. Allí ha reconocido que "los incendios de la Comunidad de Madrid y Ávila empezarán a tratarse como uno solo y se unificará el mando de la emergencia de aquí en adelante".

Trump reivindica la libertad de expresión

Trump pudo celebrar la Cena de Corresponsales que se tuvo que aplazar por el ataque ocurrido meses atrás en el hotel Washington Hilton, y lo calificó como "un asalto contra nuestra propia democracia" y agradeció la actuación del Servicio Secreto y de las fuerzas de seguridad. También tuvo palabras de reconocimiento para el agente Víctor Gonzales, que resultó herido durante la intervención contra el atacante.

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Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Última hora de los incendios en España, en directo: muere una persona en el incendio declarado en un barranco de Manises (Valencia)

Imagen de los incendios en España

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Sociedad

Imagen de los incendios en España

Última hora de los incendios en España, en directo: muere una persona en el incendio declarado en un barranco de Manises (Valencia)

Imagen de archivo de los Bombers de Cataluña

Un joven muere ahogado tras lanzarse desde un puente al mar en Amposta, Tarragona

Incendio en Ejulve (Teruel)

Las impactantes imágenes de la UME luchando contra las llamas en Ejulve (Teruel)

Imagen de archivo de la playa de Las Canteras
Ahogamientos

Evacuado un hombre de 57 años tras ahogarse en una playa de Gran Canaria

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026
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Noticias de hoy, sábado 25 de julio de 2026

Las imágenes de la labor de los bomberos contra los incendios
Incendios Forestales

Las imágenes de la labor de la Guardia Civil para combatir las llamas

Cada patrulla lucha contra los nuevos focos que van surgiendo y apagando aquellos donde las llamas parecían haber desaparecido.

Las imponentes imágenes del incendio de la Comunidad de Madrid
Incendios Forestales

Las imponentes imágenes del incendio de la Comunidad de Madrid

Se han desalojado varias localidades madrileñas así como un camping en El Escorial debido a la propagación de las llamas.

Coche Policía Nacional.

La Policía Nacional recupera 55.500 euros tras investigar dos estafas en Palma

Imagen de archivo de vías de tren

Muere un hombre de 66 años electrocutado mientras trabajaba en la catenaria de la línea ferroviaria de Sant Mori (Girona)

Detenidas 20 personas tras desarticular una red de contrabando de tabaco con 23 toneladas intervenidas en Ciudad Real

Detenidas 20 personas tras desarticular una red de contrabando de tabaco con 23 toneladas intervenidas en Ciudad Real

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