Noticias de hoy, sábado 25 de julio de 2026

Los incendios en España, o la cena de corresponsales de Donald Trump, entre las noticias más destacadas de este sábado 25 de julio.

Los incendios siguen fuera de control

Los incendios forestales activos en la Comunidad de Madrid y en Ávila afectan ya a unas 80.000 personas, entre las que han sido desalojadas y aquellas confinadas, según los datos disponibles en torno a las 13.00 horas. Los dos siguen fuera de capacidad de extinción.

Pedro Sánchez visita el puesto de mando

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado este sábado la zona afectada por los incendios que asolan la Comunidad de Madrid y que han dejado ya al menos 45.000 personas evacuadas o confinadas. Allí ha reconocido que "los incendios de la Comunidad de Madrid y Ávila empezarán a tratarse como uno solo y se unificará el mando de la emergencia de aquí en adelante".

Trump reivindica la libertad de expresión

Trump pudo celebrar la Cena de Corresponsales que se tuvo que aplazar por el ataque ocurrido meses atrás en el hotel Washington Hilton, y lo calificó como "un asalto contra nuestra propia democracia" y agradeció la actuación del Servicio Secreto y de las fuerzas de seguridad. También tuvo palabras de reconocimiento para el agente Víctor Gonzales, que resultó herido durante la intervención contra el atacante.

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