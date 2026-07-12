Junio registra el peor mes de ahogamientos en España con 86 muertos

No hemos llegado aún al ecuador del verano, y concretamente este, el de 2026, está siendo muy negativo y preocupante.

El número de ahogamientos mortales en España, solo en el mes de junio, ha ascendido a los 86 casos, 18 en piscinas y 45 en playas, según datos que recoge la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo.

Estos terribles números oficializan el junio más mortífero a causa de ahogamientos de la historia de nuestro país, y es que las 86 muertes en este año distan de los 73 casos de 2015, los 62 de 2014, los 56 de 2023 o los 57 de 2022.

El número total de ahogados no ha sido el único que ha destacado. Los muertos en piscinas por esta causa también constituyen la cifra más alta en el mes de junio desde 2022. Mientras que en 2022 fueron trece personas las fallecidas, en 2023 nueve y en 2024 y 2025 ocho, este año de 2026 supera a todos los anteriores con hasta 18 casos.

Las posibles causas del repunte en 2026

Nuria Rodríguez, vicepresidenta de la RFESS ha expuesto las causas apuntando a que cada año las olas de calor son más fuertes y por tanto las personan acuden antes a las piscinas.

Rodríguez también apunta a la falta de prevención por parte de los bañistas: "Los bañistas no hacen caso a las advertencias de los socorristas y de las autoridades ni a los carteles qué advierten en qué zonas no se pueden bañar" afirma.

Los ahogamientos mortales mantienen una tendencia al alza en España durante los últimos cinco años y alcanzaron su máximo en 2025, con 472 personas fallecidas. De mantenerse el ritmo registrado hasta ahora, esa cifra podría superarse este año.

Casos en menores de edad

La evolución de los ahogamientos entre menores preocupa especialmente. Solo durante el mes de junio, 16 niños y adolescentes perdieron la vida en espacios acuáticos: nueve fallecieron en piscinas, cinco en playas y dos en otros entornos.

En lo que va de año, el número de menores fallecidos por ahogamiento asciende ya a 18.

Por edades, los niños de entre dos y cuatro años son el grupo más afectado, especialmente en piscinas, mientras que en las playas la mayor incidencia se registra entre adolescentes de 13 a 16 años.

Poca supervisión adulta

Para la vicepresidenta de la RFESS muchos de estos sucesos vienen por una escasa supervisión por parte de los adultos: "Hay una falta de vigilancia con los menores, nos parece que no les va a pasar nada por ponerles unos manguitos y no estamos pendientes" ha concretado.

Con respecto a las muertes entre los adolescentes, la vicepresidenta ha señalado que muchas se producen al ignorar los elementos disuasorios que prohíben el baño. "Tuvimos el ejemplo con lo ocurrido en Tarragona donde tres jóvenes perdieron la vida porque no hicieron caso de las indicaciones y de la bandera que ondeaba, se tiraron donde no se podían bañar", ha señalado la experta.

Más hombres que mujeres

El perfil más habitual de las víctimas mortales sigue siendo el mismo que en años anteriores. En lo que va de 2026 han fallecido 165 hombres, frente a 45 mujeres.

Según explica Rodríguez, esta diferencia puede estar relacionada con que los hombres suelen asumir más conductas de riesgo en el agua.

El perfil predominante corresponde al de un hombre mayor de 55 o 60 años. Además, la mayoría de los ahogamientos se producen entre las 12:00 y las 15:00 horas, coincidiendo con las horas centrales del día.

“Estas muertes se producen porque no vigilamos a nuestros mayores, por problemas de salud o por las diferencias de temperatura entre el exterior y el agua”, ha señalado Rodríguez, que insiste en la importancia de extremar la precaución también con las personas de mayor edad.

Al margen del perfil de las víctimas, el balance de junio confirma un inicio de verano especialmente trágico en los espacios acuáticos españoles. Durante ese mes fallecieron 86 personas por ahogamiento.

Las playas concentraron el mayor número de víctimas, con 45 fallecidos, seguidas de las piscinas, donde murieron 18 personas. Además, se registraron seis ahogamientos en ríos, dos en embalses y uno en un lago.

Los otros 14 fallecimientos se produjeron en diferentes entornos acuáticos, como costas, arroyos, puertos o pantanos, según el balance difundido.

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