Las imágenes de la labor de la Guardia Civil para combatir las llamas

Mes de julio marcado por los incendios que están azotando España. En el terreno, cada patrulla lucha contra los nuevos focos que van surgiendo y apagando aquellos donde las llamas parecían haber desaparecido.

Por eso, es importante seguir estrictamente las normas de evacuación que los guardias civiles van indicando, y se ruega la máxima colaboración ciudadana.

La gran pregunta es, ¿cómo hay que actuar en caso de incendio? Si el fuego se origina cerca de nuestra vivienda lo más importante es llamar en cuanto se detecte humo a emergencias 112 y aportar cuantos más datos mejor: nuestra ubicación, número de personas, coordenadas si las conocemos, carreteras o vía de escape, si hay alguna persona con movilidad reducida o enferma con nosotros. Toda la información posible es poca.

Una de las situaciones de mayor peligro está sin duda en los desplazamientos por carretera o a pie. La posible desorientación se agrava en este entorno donde viviendas y monte están mezclados, y las condiciones meteorológicas o del terreno son adversas. Esto también hay que valorarlo con los servicios de emergencias.

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