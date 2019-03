Mª Jesús busca a sus dos hijos nacidos en Valencia

En el escandalo de bebés robados en España en las últimas decadas, esta noche se conocerá otro nuevo caso: una mujer que busca no a uno sino a dos hijos, nacidos en Valencia, uno en el año 1979 y otro un año después.



Mª Jesús, la madre de los dos pequeños, cree que no murieron. Este lunes, se ha hecho la prueba de ADN, con la esperanza de encontrarlos.



Al primero, nacido en 1979 en el hosital General de Valencia, ni lo vio. Al segundo, nacido en el Clínico de Valencia en 1980, lo tuvo entre los brazos, pero la enfermera le aseguró que había tenido una insuficiencia respiratoria.



El primer bebé no consta ni en el registro, ni el cementerio; del entierro del segundo se hizo cargo el hospital. Mª Jesús aún conserva la esperanza de que su dos hijos estén vivos y pueda encontrarlos.