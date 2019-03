Isabel García afirma que acusó a su marido "bajo coacción" de Telecinco

Isabel García, mujer de Santiago del Valle y cuñada de Rosa del Valle, los dos condenados por la muerte de Mari Luz Cortés, se ha acogido a su derecho a no declarar en su juicio.



La mujer acudió al Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia provincial de Huelva, acusada de un presunto delito de omisión del deber de comunicar un delito, a la par que ha asegurado que cuando declaró en Madrid lo hizo "coaccionada" por Telecinco.



El abogado de la acusada, Leonardo Ponce, ha explicado que la comparecencia es consecuencia de la testificación efectuada en Madrid el pasado mes de febrero ante la Policía Nacional y ante el Juzgado de Instrucción número 43, a raíz de asegurar en televisión que su marido era el culpable de la muerte de la pequeña.



En concreto, Isabel García tenía que hablar de lo sucedido el día en el que desapareció Mari Luz, el 13 de enero de 2008, pero se ha negado a declarar y ha asegurado que su testimonio lo hizo "bajo coacción".



García continúa en libertad provisional, situación en la que se encuentra desde el pasado 8 de marzo, con el deber de comparecer en la Comisaría de Policía más cercana a su domicilio los lunes y la prohibición de salir del país, aunque está imputada por un delito de falso testimonio, un asunto que lleva el Juzgado de Instrucción número 3.



La comparecencia de García ante el juzgado no ha llegado a los 15 minutos, no obstante, antes de comparecer ante el juez, García ha sido analizada por los forenses durante casi una hora.