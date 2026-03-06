Se investiga la muerte de un hombre por quemaduras en la ducha de un hospital de Barcelona

Un juzgado de Barcelona investiga la muerte de un paciente con neumonía ingresado en el Hospital de Bellvitge que "sufrió quemaduras de extrema gravedad, mientras se aseaba en las instalaciones del centro", así lo ha comunicado este viernes el despacho Vosseler Abogados, que representa a la familia del fallecido.

Eduardo Martínez, de 70 años y con una "gran fragilidad", fue ingresado en el Hospital de Bellvitge, en Barcelona, el 4 de enero de 2024 debido a una traqueotomía agravada por una neumonía. "Tras un largo periodo de hospitalización ya se encontraba en fase de recuperación" asegura el bufete. Pero el 13 de febrero de 2024 el centro comunicó a la familia que el hombre había sufrido una «gran quemada» durante la ducha, en concreto, quemaduras de segundo grado en el 18 % del cuerpo, según consta en el historial médico y en la reclamación efectuada por la familia.

El hombre tuvo que ser trasladado de urgencia a la Unidad de Quemados del Hospital Vall d'Hebron por la "magnitud" de esas quemaduras de "extrema gravedad", que afectaron a los brazos, a las manos en su totalidad, a la parte anterior del torso y a la parte anterior de las dos piernas; y por "la falta de medios específicos en el Hospital de Bellvitge para tratar este tipo de lesiones", apunta Vosseler Abogados.

"A pesar de los esfuerzos del equipo de cirugía plástica y de la UCI del Hospital Vall d’Hebron, el estado de Eduardo empeoró debido al impacto orgánico de las quemaduras de segundo grado, que comenzaron a profundizarse. Tras ser intervenido quirúrgicamente el 21 de febrero, el paciente entró en fallo multiorgánico, falleciendo finalmente el 28 de febrero de 2024", expone el despacho de abogados.

En busca de respuesta

Vosseler Abogados, que se ha personado en la causa abierta en el juzgado como acusación particular en representación de la familia, reclama que"se aclaren inmediatamente" las circunstancias "exactas" en la que se produjeron esas quemaduras en un "entorno hospitalario de referencia", así como la identidad del personal responsable que "acompañaba o debía acompañar" al hombre fallecido cuando se duchaba.

En su comunicado, el despacho de abogados, atribuye estos hechos a una "clara falta del deber de cura" por parte del personal hospitalario de Bellvitge, y a una "posible situación de desamparo", dado que el hombre llevaba una traqueotomía que "le impedía totalmente pedir auxilio o avisar del dolor mientras se producían las lesiones".

"Resulta incomprensible que un paciente bajo custodia hospitalaria sufra daños de esta gravedad en un acto cotidiano como es el aseo", explica Daniel Salvador, abogado que representa legalmente a la familia del fallecido. "Buscamos justicia para la familia y respuestas sobre cómo un protocolo de higiene pudo terminar en una tragedia de esta índole", concluye.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.