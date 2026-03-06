Marta, la última menor del accidente de Adamuz, recibe el alta tras 49 días ingresada

La última menor que permanecía ingresada tras el accidente ferroviario de Adamuz ha recibido este viernes el alta hospitalaria. Marta Jiménez, una niña madrileña de 10 años que viajaba en el tren Alvia junto a sus padres cuando se produjo el siniestro el pasado 18 de enero, ha abandonado el Hospital Reina Sofía de Córdoba después de 49 días de ingreso.

A su salida del centro sanitario, la menor ha mostrado una sonrisa y ha resumido lo que más desea tras semanas de recuperación: "Lo que quiero es ver a mis amigas y jugar con ellas". Marta asegura que durante su estancia hospitalaria las ha echado mucho de menos.

La despedida del hospital ha estado marcada por un pequeño homenaje organizado por el equipo sanitario, que quiso convertir su salida en un momento especial.

Una recuperación de casi dos meses

Marta fue una de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz que sufrió heridas de gravedad. Durante su recuperación pasó por diferentes fases de atención médica dentro del hospital cordobés.

La propia niña ha explicado cómo vivió ese proceso: "Este mes he estado bien, con muchos dolores y me han hecho muchas cosas. Estuve al principio en la UCI una semana, luego me trasladaron a la planta, porque yo en la UCI no me enteraba de nada".

Tras permanecer una semana en la Unidad de Cuidados Intensivos, fue trasladada a planta, donde continuó el tratamiento y la rehabilitación durante las semanas posteriores.

Durante ese tiempo, la menor también ha creado nuevos vínculos dentro del hospital. Según ha contado, en esos días ha hecho "dos amigas" entre los pacientes con los que ha coincidido durante su recuperación.

Un homenaje para su despedida

El Hospital Reina Sofía quiso despedir a Marta con un gesto simbólico antes de abandonar el centro. Los profesionales sanitarios organizaron una pequeña sorpresa para celebrar el final de su ingreso.

El homenaje incluyó la actuación de dos profesores del Conservatorio Músico Ziryab de Córdoba, que interpretaron varias piezas musicales para la menor. Además, invitaron a Marta a participar en el momento.

La niña, que mostró una gran emoción, pudo tocar la viola junto a los músicos. "Me ha encantado que viniesen a tocarme la viola, que estuviese todo el mundo ahí viéndome, aplaudiéndome, así que me ha encantado y yo también he podido tocar la viola".

Los aplausos del personal sanitario acompañaron la despedida de la menor, que ha sido la última paciente ingresada en el centro hospitalario a causa del accidente.

