La madre detenida por la muerte de su bebé dejó el cuerpo de su hija en un parterre y se sentó a su lado

La muerte de la niña de solo un año y ocho meses continúa siendo investigada por las autoridades. Las primeras hipótesis apuntan a que la madre acabó con la vida de su hija ahogándola en la orilla de una playa ubicada en el barrio marinero de San Cristóbal, de La Palmas de Gran Canaria.

Tras el aviso por parte de lo vecinos de la zona, los agentes encontraron a la madre sentada en un parterre con el cuerpo de la hija, ya fallecida, a su lado. La implicada de 29 años y de origen venezolano llevaba apenas un año viviendo en la isla, la mujer fue trasladada al calabozo de la Policía Nacional mientras los investigadores esclarecen lo hechos.

La investigación continúa abierta

Los primeros datos del caso que se conocen, fueron aproximadamente sobre la 22 horas del miércoles, cuando varios testigos alertaron de ver a una mujer deambulando por la zona con una bebe, aparentemente inerte y mojada en los brazos de su madre.

La mujer andaba descalza y no respondió a ninguna de las preguntas de los transeúntes cuando le ofrecían ayuda e intentaban comprender lo que estaba ocurriendo, afirma el medio "La Provincia.

Siguió una ruta desde el barrio de San Cristóbal hasta el de Hoya de la Plata que, según el medio citado, ahí fue donde se detuvo al lado del intercambiador de guaguas dejando justo en un parterre de al lado a su bebé, sentándose a su lado.

Trataron de reanimar a la pequeña sin conseguirlo

Tras el aviso por parte de algunos vecinos, en el lugar de los hechos se personaron los servicios de urgencias canarios, el grupo de Homicidios y Policía Científica. Inmediatamente los sanitarios trataron en vano reanimar a la pequeña e incluso la trasladaron al Hospital Materno Infantil, tras confirmarse la muerte, los agentes procedieron a la detención de la progenitora.

Finalmente, tras llevar a la mujer al centro sanitario y realizarle la correspondientes pruebas de valoración médica de Psiquiatría, los efectivos judiciales la llevaron al calabozo para pasar a disposición judicial.

